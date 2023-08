"Todo por mi perrhija": Hombre muestra su lado más cariñoso al planchar la ropa de su perrita

09/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales muchos jóvenes encontraron la forma de mostrar a todos el gran cariño que tienen hacia sus mascotas, los más consentidos de sus casas, tal como el video compartido por la cuenta de @marmadridcm, en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde un hombre planchaba la ropita de su perrita.

Como una hija más

En el material audiovisual, de 36 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven caminaba por su hogar y se percató de una tierna escena que decidió compartir con todos sus seguidores. En la escena se ve a su padre tratando de quitar todas las arrugas del vestido de su perrita.

El clip ha logrado generar miles de interacciones, sonrisas y afecto, evidenciando que la red social no solo alberga momentos cómicos, sino también instantes de profunda emotividad.

Amor perruno

Al ver a su padre, la joven le preguntó qué estaba haciendo, a lo cual él le respondió con total serenidad: "esta es una terapia ocupacional para el estrés", tratando de disimular el gran cariño que le tenía a Nala, su perrita Schnauzer.

En otros de los videos compartidos por la joven, se ve a su padre convertido en el mejor amigo y compañero de Nala, además de coordinar en vestir iguales, bailar, dormir juntos y dándole mimos todo el día.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidos con la escena. Además, otros internautas aprovecharon en contar sus más divertidas anécdotas vividas al lado de sus mascotas.

"Qué hermoso, queremos video de como se ve con su vestido", "el mejor papá", "así es mi mamá, no quería perros en casa y ahora hasta sus cobijitas y ropa les lava con suavitel", "qué hermoso tu papá", "hay prioridades", "hoy no no sale a la calle con el vestido arrugado jamás, siempre diva", "así mismo son ahora ellos mueren por ellos son una ternurita", "un papá orgulloso", "los peluditos te conquistan", "qué hermoso", "debería ser eterno y de paso clonarlo por mil para que cada perrito tenga un papi así de bueno y tierno", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter al ver cómo un hombre se mostraba concentrado por sacar todas las arrugas del vestido de su perrita, la más consentida de su hogar.