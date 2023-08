"No los merecemos": Perrito conmueve al pedir cariño a una mujer en la calle

En redes sociales encontramos distintos casos e historias conmovedoras y enternecedoras, como el video compartido por la cuenta de Adriano Marani, @adriano_marani, en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde un adorable perrito causó la ternura de todos por su forma de llamar la atención de una señora para que le diera cariño.

En el material audiovisual, de 14 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer, que se encontraba sentada en una vereda miraba atentamente su celular, pero fue interrumpida por un adorable perrito callejero de color negro.

Firulais no dudó en colocar una de sus patitas sobre la pierna de la mujer para hacer que su mirada no siga en el celular sino sobre él. Al lograr su cometido, la señora lo miró, le habló y no dudó en darle algunas caricias sobre su cabecita, mientras el "amigo peludito" miraba a su alrededor.