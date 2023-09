¿Tóxica? Joven obliga a su novio a tener una videollamada por 12 horas

13/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La confianza en una relación es importante para todos, pero esta vez una joven causó polémica y controversia al revelar a sus seguidores de TikTok, que siempre le recuerda a su novio, que debe estar en una videollamada de 12 horas con ella, tiempo que pasa lejos de ella por su trabajo, ya que no confía de las intenciones de sus compañeras.

En el material audiovisual, de solo 22 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un chico usa una mascarilla y procede a empacar algunos artículos y objetos de Amazon, como la rutina diaria que realiza en su centro de trabajo, pero en una esquina superior se ve que está en una videollamada con la mujer de su vida.

¿Por voluntad propia? Todo indica que no, ya que es ella quien lo obliga a mantenerse siempre en contacto para saber qué es lo que está haciendo y sin importarle que pueda recibir un reclamo de sus superiores e incluso ser despedido. Es así como en la escena, ella comienza a lavar los platos y a la vez "vigila" todas las acciones de "su príncipe azul".

"Mi novio necesita hablar conmigo durante todo su turno de 12 horas. No porque no confío en él, sino porque no confío en las mujeres", se lee en el clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 6.5 mil reproducciones en la plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar la actitud de la joven y calificarla de "tóxica" por no darle un espacio a su pareja y siempre estar pendiente de qué es lo que hace.

"Sal de ahí hermano", "eso no es normal", "una relación tóxica por donde lo veas", "libéralo", "probablemente podrías cocinar un huevo en su teléfono", "si no hay confianza en una relación, esta no funcionará", "si va a hacer trampa, lo hará sin importar si lo observas", "chica, te juro que si quieres mantener esa relación, déjalo respirar", "si confías en él, déjalo en paz", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven obligaba a su pareja a realizar una videollamada con ella durante su turno laboral de 12 horas para ver si las chicas de su trabajo coquetean con él.