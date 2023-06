¿Celos? Mujer entra a la cancha para llevarse a su novio en pleno partido

11/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Cuando aparecen las inseguridades y los celos en las parejas, muchas de ellas tienen serios problemas y conflictos que salen a relucir delante de todos. Es así como un video compartido en la plataforma asiática de TikTok, sorprendió a más de uno al ver cómo una joven decidió ingresar en pleno partido para sacar a su pareja.

No le avisó a dónde iba

En el material audiovisual, compartido por Álvarez Gustavo, y con la canción de 'Un velero llamado Libertad' de José Luis Perales, se ve cómo una mujer, con todo y casco de motocicleta, ingresa de forma abrupta a una cancha de fútbol. Segundos después, la protagonista decidió acercarse a su novio para reclamarle.

"Por eso mejor pidan permiso pa' salir", se lee en la descripción del video de 26 segundos y que logró acumular 6 millones de visualizaciones, y en el cual muchos dejaron entrever que la mujer habría tenido celos porque nunca le dijo a dónde iba.

Además, en la escena se ve que el chico trata de impedir que lo saquen, discuten un rato, pero sus intentos son fallidos y termina retirándose de la cancha donde jugaba con sus amigos.

¿Qué dijeron los usuarios?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia en distintos medios de comunicación y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en señalar que la mujer era 'tóxica' por no dejar que el chico se divierta con sus amigos. Mientras que otros, tomaron con buen humor la escena protagonizada por esta pareja.

"A mí me daría vergüenza pasar así por él", "qué horror pensar que sí existen ese tipo de mujeres", "motivo suficiente para terminar la relación", "iba con todo y casco por si acaso se le atraviesa un balón", "llegó la ley mi hermano, no modo a la casa a cocinar", "en serio hay mujeres así, yo soy feliz cuando se va mi marido, planeo salir, vivan y dejen vivir", "es la nueva forma de hacer los cambios", "cuando se va a jugar sin permiso", "se resiste a la expulsión", "me hacen eso y nunca la perdono", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Es así como el video donde se observa a la mujer cruzar el campo en dirección hacia su pareja para luego jalarle del brazo y llevarlo a los exteriores del campo, causó opiniones divididas por parte de los internautas en redes sociales.