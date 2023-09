(Video) ¡Insólito! Padrinos de boda dejan plantados a los novios: "Será para la próxima"

26/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un caso insólito sucedió en una comunidad de Puno. Padrinos de una boda no tomaron mejor decisión que dejar plantados a unos novios, quienes habían enviado a personas para recogerlo, por hacerlo esperar demasiado.

"¿Qué pasó?"

El clip viral titulado: "En Puno Muñani, padrino se cansa de esperar y deja plantado a ahijados" le pertenece a la cuenta @radiotvbinacional8 y muestra un caso inusual ocurrido en una localidad del altiplano.

Un matrimonio es un evento importante para la vida de los contrayentes que necesita de tiempo de preparación u organización y, para ello, la planificación de cada actividad es muy importante.

El local, la recepción, la comida, la invitación, la animación de la fiesta, entre otras, son algunas de las actividades más puntuales que los novios o su wedding planner deben de resolver antes de dar el paso más trascendental de sus vidas.

Aunque esto, al parecer, no sucedió en un evento de este tipo en la localidad de Muñani perteneciente al distrito de la provincia de Azángaro, en el departamento de Puno.

En las imágenes, se pueden observar a unas personas vestidas con la ropa tradicional del altiplano dispuestas a recoger a los padrinos de una boda que se iba a realizar en un local de la zona.

Sin embargo, fue grande su sorpresa al toparse con un letrero que tenía un contundente mensaje: "Padrino se fue de tanto esperar. ¡Será para la próxima! Sean puntuales. Gracias", indicaba.

¿Qué dijeron las redes sociales?

Como era de esperarse el mensaje de los padrinos llamó poderosamente la atención de los cibernautas ya que, hasta el momento, cuenta con cientos de reproducciones y reacciones.

Las respuestas al corto viralizado no dejaron de respaldar o criticar la actitud de las personas que plantaron a los futuros contrayentes: "Bien hecho, para que aprendan a ser puntuales", "me parece mal debieron esperar un poco más, quizá hubo un contratiempo que les impidió llegar a tiempo", "los novios debieron prever esto, la puntualidad es un factor muy importante. Y no solo para la boda, para todo", "¡qué buena anécdota!", "no se me hubiera ocurrido, ¡qué buena!", "ni en las mejores bodas, en todo lado se cuecen habas", "de otro mundo", "solo en Perú pasa esto", "uno de los motivos para no irse de Perú".

De esta manera, una situación insólita se vivió en la localidad de Muñani donde unos padrinos dejaron plantados a unos novios por llegar tarde a recogerlos.