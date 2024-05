¡Qué roche! Elías Montalvo se defiende tras ser captado orinando en la calle: "Disculpas al árbol"

Elías Montalvo desató una ola de críticas tras haber sido captado orinando en un plena calle. El portal de Instarándula dejó boquiabiertos a todos sus seguidores al difundir imágenes del exchico reality miccionando fuera de una discoteca en el distrito de San Juan de Lurigancho, cerca del Mercado Sarita Colonia.

El comunicador, Samuel Suárez 'Samu' criticó el accionar de Montalvo: "Yo entiendo que vas a una discoteca, tomaste un montón y no hay baño, pero no te vas a ir al arbolito...".

Tras ello, el exintegrante de 'Esto es Guerra' decidió pronunciarse en sus redes sociales para justificar su deplorable acto. El modelo se defendió asegurando que no tenía donde miccionar.