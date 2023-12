¡A oscuras! Denuncian que comisaria en La Libertad no tiene electricidad desde octubre porque municipio no pagó recibo

Un ciudadano dio cuenta que la comisaría de Usquil, ubicada en la provincia de Otuzco, La Libertad, se encuentra sin electricidad desde octubre pasado, lo que imposibilitó que hiciera una denuncia, motivo por el cual arribó al lugar.

Como pudo constatarse en las imágenes, la jefatura estaba a oscuras y solo unas cuantas velas iluminaban sus instalaciones. A fin de conocer los motivos de esta deficiencia, el referido poblador conversó con el mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Sánchez, quien detalló el preocupante panorama de la estación.

Sánchez contó que Hibrandina, empresa regional de servicio público de electricidad, los dejó sin luz; puesto que la Municipalidad Distrital de Usquil no pagó el recibo de sus servicios, en los últimos dos meses.

"Usted está viendo cómo se encuentra la comisaría, no tenemos luz. Nos han cortado el fluido eléctrico en esta comisaría. ¿Cuál es el motivo? Este local está en calidad de uso y esto depende de la Municipalidad Distrital de Usquil que es propiedad de ellos, parece que el municipio no ha pagado el fluido eléctrico de estos meses pasados", narró en video.

Con mucho pesar, la autoridad policial instó al citado ciudadano a abandonar sus instalaciones y visitar otra jefatura que tenga la capacidad logística para recibir su acusación. "Le voy a agradecer si tiene una denuncia, vaya a otra comisaría (...) Me sabrá disculpar, caballero", sostuvo.

En ese sentido, contó que los residentes de Usquil salen molestos de sus instalaciones luego de no ser atendidos. Según precisó, las personas creen que los efectivos no los quieren atender cuando se trata de un problema originado por el propio municipio.

"La comunidad viene con alguna denuncia y no los podemos atender. Se van descontentos porque piensan que no los queremos atender. La municipalidad no se hace responsable. Tomen conciencia de este problema", añadió en su intervención.