Alcalde de Jesús María: "Estamos poniendo a los serenos como carne de cañón para la delincuencia"

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez, se mostró crítico hacia el uso de armas no letales por parte de los serenos y aseguró que necesitan capacitación para portar los dispositivos que permite la normativa. Según indicó, se les estarían poniendo como carne de cañón para la delincuencia en caso contrario.

Durante el programa Informamos y Opinamos con Karina Novoa, el burgomaestre se refirió al proyecto de ley aprobado este miércoles 15 de junio e indicó que solo le parece una medida que da protagonismo al Legislativo. Además, recalcó que lo más importante debe ser la integridad de los serenos, lo cual no está recibiendo la atención adecuada.

"Estamos respaldando una ley que lo que busca es darle protagonismo a los congresos, cuando lo que no se está mirando es que estamos poniendo a los serenos como carne de cañón a delincuencia desalmada que tenemos en estos momentos", declaró a nuestro medio.

No arriesgará a sus serenos

En esa misma línea, el alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez, sostuvo que los serenos del distrito no recibirán armas no letales hasta sean capacitados por PNP. Según indicó el titular del municipio, se buscará priorizar la integridad de los miembros de la unidad de serenazgo y no se pondrá en peligro sus vidas.

"En Jesús María, soy claro y contundente, no quiero llevar en mi haber el fallecimiento de ningún sereno. No voy a arriesgar la vida de mis serenos mientras no lleven una preparación y capacitación a través de la Policía Nacional del Perú", agregó el burgomaestre.

Ley aprobada en el Congreso

Como se recuerda, el Pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia este miércoles 15 de junio la autorización de uso de armas no letales a los serenos municipales en el ejercicio de sus funciones en cuanto a la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Tras la jornada de votación en el Legislativo, la medida contó con 111 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. Así, se dio por aprobada el proyecto de ley que también dispone la capacitación de serenos, entrenamiento permanente y uso de medios de defensa autorizados.

De esta manera, el alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez, criticó el uso de armas no letales por parte de los serenos, ya que se les pone como carne de cañón para una delincuencia cada vez más peligrosa. Por eso, aseguró que no usarán dichos dispositivos en su distrito hasta que sean capacitados.