Alcaldesa de San Isidro: "No voy a exponer a mis serenos dándoles armas no letales"

En entrevista con Exitosa, la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, se pronunció sobre la aprobación de la ley que permite el uso de armas no letales para los serenos.

En díalogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, la funcionaria mostró su rechazo a la medida al considerar que no permite poner en igualdad de condiciones al equipo de serenazgo y a los delincuentes.

"No voy a perder la vida de un sereno, no exponer a mis serenos dándoles armas no letales con la cual va a estar en desventaja ante la delincuencia", declaró para nuestro medio.