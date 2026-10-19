Alejandro Toledo recibió la visita de Zaraí en Barbadillo: cuándo fue el encuentro y qué se sabe de su relación

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jefe de Estado, Alejandro Toledo recibió la visita de su hija Zaraí en el penal de Barbadillo, en Lima, entre enero y febrero de 2026. La información fue confirmada por su hermano, Pedro Toledo, quien también se refirió a la posibilidad de nuevos encuentros familiares.

La visita de Zaraí a Alejandro Toledo en Barbadillo

En entrevista con Perú21, Pedro Toledo confirmó que Zaraí visitó al exmandatario durante los primeros meses de 2026. El familiar precisó que el encuentro habría ocurrido entre enero y febrero, aunque no estableció una fecha exacta.

De acuerdo con las declaraciones recogidas, la visita habría sido la única que Zaraí realizó a su padre desde que permanece recluido. Este dato corresponde a lo señalado por Pedro Toledo y no a un registro penitenciario consultado directamente. Los detalles disponibles tampoco permiten establecer cuánto duró el encuentro.

La noticia volvió a poner en contexto la relación entre el exmandatario y Zaraí, cuyo reconocimiento como hija estuvo precedido por un prolongado proceso judicial. La visita se produjo años después de que Toledo aceptara legalmente la paternidad, un episodio que tuvo amplia cobertura en la prensa peruana.

🔴Alejandro Toledo recibió en el penal de Barbadillo la visita de su hija Zaraí, a quien no reconoció durante 13 años. Lo confirmó su hermano Pedro Toledo, quien contó además que Chantal, la hija que tuvo con Eliane Karp, aún no lo ha visitado.



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El reconocimiento de Zaraí y la situación familiar del expresidente

La disputa por la paternidad comenzó en 1992, cuando Lucrecia Orozco inició acciones legales para que Toledo reconociera a Zaraí. El expresidente aceptó legalmente la paternidad en 2002, cuando la joven tenía 14 años. El caso se prolongó durante una década y marcó la historia familiar del exmandatario.

Zaraí Toledo desarrolló posteriormente una trayectoria académica. Cuenta con un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Columbia Británica, en Canadá, y se desempeña como docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), según la información difundida por medios nacionales.

Zaraí Toledo visitó al exmandatario hasta el penal de Barbadillo.

Por su parte, Pedro Toledo expresó que espera que Chantal, la otra hija del expresidente, también lo visite. Esta posibilidad fue mencionada como un deseo del familiar, pero no se informó de una fecha confirmada ni de una visita programada. Tampoco se comunicaron detalles oficiales adicionales sobre futuros encuentros.

La visita de Zaraí a Alejandro Toledo en Barbadillo constituye el hecho central de la información difundida el 19 de octubre de 2026. El encuentro habría ocurrido entre enero y febrero, según Pedro Toledo, y se relaciona con una historia familiar marcada por el proceso judicial de reconocimiento de paternidad.