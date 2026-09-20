Crimen de 'China Polo': Consejo de la Prensa Peruana exige exhaustiva investigación

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La conocida periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, fue asesinada a balazos este sábado en Caraz. Ante este violento crimen, el Consejo de la Prensa Peruana solicitó una rápida investigación policial integral.

El ataque ocurrió mientras la comunicadora, popularmente llamada 'China Polo', recorría las inmediaciones del concurrido mercado local para promocionar su importante candidatura política departamental.

Tras graves impactos de proyectil, la postulante de cuarenta y tres años fue trasladada al centro de salud San Juan de Dios, en donde lamentablemente falleció por la gravedad de sus lesiones.

Gremio periodístico exige investigación

A través de la cuenta oficial en 'X', El Consejo de la Prensa Peruana manifestó su pesar e instó a las autoridades pertinentes a que se esclarezcan los verdaderos móviles detrás de este homicidio.

"El Consejo de la Prensa Peruana solicita una profunda investigación por el asesinato de la comunicadora Susy Aponte Polo, conocida como 'China Polo', ocurrido hoy. Es necesario que se esclarezcan los móviles del homicidio. Otros casos de asesinatos no han sido esclarecidos", menciona el comunicado.

La entidad también recordó, con preocupación, que existen otros casos de diversos atentados perpetrados contra comunicadores, los cuales todavía continúan sin ninguna resolución.

Durante el ataque se reportó que una segunda persona de sexo masculino también resultó herida. Actualmente permanece bajo cuidado médico dentro del centro de salud.

Como se sabe, se logró reportar la detención preliminar de un ciudadano de origen extranjero, señalado inicialmente como el presunto autor material del crimen.

Los efectivos lograron incautar una pistola, quedando el principal sospechoso bajo total custodia judicial para poder continuar con todas las diligencias.

Intervención de la Fiscalía y posibles causas

El Ministerio Público, representado por la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Huaylas, inició una investigación preliminar por el presunto delito de feminicidio.

El equipo técnico, integrado por la fiscal provincial Dina Raquel Ramos Jáuregui y cuatro adjuntos, dirige actualmente el meticuloso levantamiento del cadáver, además de la crucial recopilación de aquellas imágenes registradas por diversas cámaras locales.

Las autoridades correspondientes buscan determinar prioritariamente el verdadero móvil de este asesinato.

Días antes de sufrir este ataque, Aponte difundió, en sus propias redes sociales, información sobre constantes amenazas dirigidas contra su vida por publicar varias denuncias vinculadas a presuntos actos de corrupción regional.

A pocas horas previas a su asesinato, la comunicadora había anunciado públicamente que la próxima emisión de su nuevo espacio denominado 'China Polo Dominical', tenía previsto abordar distintos temas de enorme interés regional.