ATU capacitará a conductores de movilidad escolar para reforzar la seguridad de los estudiantes

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), dirigida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), brindará una capacitación virtual dirigida a conductores que brinden servicio de movilidad escolar para estudiantes, con el objetivo de fortalecer la seguridad y protección de los menores de edad durante sus desplazamientos.

Capacitación realizada por la ATU para conductores de movilidades, ¿cómo acceder?

El curso, denominado 'Rutas seguras' busca cumplir con la formación integral para la convivencia en el servicio de transporte especial de estudiantes. Dicha capacitación, se realizará en los siguientes horarios y fechas:

Fecha Horario Lunes 12 de octubre 10:30 a. m. a 12:00 p. m. Miércoles 14 de octubre 10:30 a. m. a 12:00 p. m. Viernes 16 de octubre 10:30 a. m. a 12:00 p. m. Lunes 19 de octubre 10:30 a. m. a 12:00 p. m.

Los interesados podrán acceder a la comunidad de movilidad escolar de la ATU a través del siguiente enlace. Asimismo, los principales temas de la capacitación será la prevención de situaciones de violencia dentro de las movilidades escolares para aprender a identificar conductas de riesgo y aplicar estrategias para prevenir conflictos que pongan en peligro el bienestar de los estudiantes.

Destacarán importancia de la convivencia en los viajes

El programa también incluirá técnicas de comunicación, escucha activa y mediación, herramientas que permitirán a los conductores gestionar mejor el comportamiento de los escolares y responder oportunamente ante situaciones de tensión durante la prestación del servicio.

La capacitación estará a cargo de especialistas de la ATU, mediante su programa de formación "Vía ATU", en coordinación con profesionales de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) y del Ministerio de Salud (Minsa).

Con esta iniciativa, la entidad busca fortalecer las capacidades de quienes brindan el servicio de transporte escolar y promover una convivencia adecuada dentro de las unidades, así como una respuesta responsable frente a situaciones que puedan afectar la seguridad de los pasajeros.

La ATU señaló que estas acciones forman parte de sus esfuerzos por impulsar un servicio de movilidad escolar más seguro y responsable en Lima y Callao, priorizando la protección de los estudiantes durante sus viajes entre sus hogares y los centros educativos.

Finalmente, formación de la ATU para los conductores de las movilidades escolares resulta fundamental para prevenir riesgos, mejorar la atención a los escolares y contribuir a que las rutas se realicen en condiciones adecuadas de seguridad y respeto entre los menores de edad.