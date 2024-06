¡Atención! Minedu pedirá al Ministerio Público reabrir casos de abuso sexual en la comunidad awajún

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que solicitará al Ministerio Público la reapertura de todos los casos de abuso sexual contra escolares de la comunidad awajún.

A través de un comunicado, la cartera liderada por Morgan Quero precisó que pedirá los casos prescritos en la vía administrativa y los que no fueron comunicados oportunamente ante la autoridad correspondiente.

Asimismo, Minedu dispuso que los profesores denunciados sean bloqueados en los sistemas de recursos humanos del sector Educación para que no sean contratados ni nombrados.

Igualmente, el Ministerio de Educación se encuentra gestionando una transferencia de S/4.2 millones a Amazonas, de los cuáles S/1.2 millones se destinarán para mejorar el servicio educativo en Condorcanqui, ello con el fin de financiar gastos de gestión institucional y pedagógicos en la región.

Del mismo modo, la mencionada cartera trasladó a 6 especialista, quienes durante 30 días, brindarán soporte emocional a estudiantes y familias afectadas. También, enviarán 3 psicólogos, 3 especialistas pedagógicos en lengua originaria awajún y 2 abogados para que laboren en la UGEL Condorcanqui desde el 24 de junio hasta diciembre.

En entrevista con Exitosa, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc, informó que están preparando una marcha y una denuncia internacional en contra del ministro de Educación, Morgan Quero.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, la representante de la comunidad awajún resaltó que hasta el momento que el titular del Ministerio de Educación no ha ofrecido disculpas por sus desafortunadas declaraciones.

"Estamos armando pronunciamiento y vamos a hacer una marcha en Condorcanqui pidiendo la renuncia del ministro. No vamos a retroceder. Estoy haciendo la denuncia internacional ante los Derechos Humanos y también me he reunido con 8 organizaciones para pedir el respaldo y la protección", declaró para nuestro medio.