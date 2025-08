Confemin anuncia movilizaciones tras retirarse de la Mesa Técnica sobre formalización minera

La Confederación de Mineros Artesanales del Perú (Confemin) decidió suspender su participación de la Mesa Técnica Multisectorial sobre formalización minera tras no alcanzar un acuerdo sobre uso de explosivos. En consecuencia anuncian que retomaran las movilizaciones.

Al finalizar la cuarta sesión de la Mesa Técnica, el presidente de la Confemin, Franco Máximo Becquer, informó que el punto de desacuerdo fue la no modificación de un Decreto Supremo sobre el uso de explosivos. Manifestó que la no modificación generar la automática exclusión de más de 20 mil mineros en el proceso de formalización.

"La no modificación de un Decreto Supremo en los plazos de los explosivos, si eso no se modifica hasta el día 17, el día 18 más de 20 mil mineros serían nuevamente excluido, entonces eso no podemos permitir, entonces de que formalización estamos hablando. Nosotros vamos a seguir luchando por nuestro derecho al trabajo", señaló.