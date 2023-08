¡Atención! Selva peruana seguirá con temperaturas superiores a 35 grados

02/08/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó un incremento de temperaturas durante el día en la Selva, que se extenderá hasta el viernes 4 de agosto y se esperan valores máximos por encima de los 35 grados Celsius (°C) en la selva sur y 34°C en la selva central y norte.

Organismo informó que se espera además un incremento de la radiación ultravioleta (UV), específicamente en horas del mediodía, además de presencia de chubascos de forma aislada y ráfagas de viento con velocidades cercanas a 40 kilómetros por hora.

Las regiones que se verán afectados son Cusco (provincia de La Convención), Huánuco (Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Huánuco), Junín (Chanchamayo y Satipo), Loreto (Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón y Putumayo).

Al mismo tiempo, los departamentos de Madre de Dios (Tambopata, Manu y Tahuamanu), Pasco (Oxapampa), San Martín (Moyobamba, Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, San Martín y Tocache) y Ucayali (Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purús) sufrirán en menor medida los climas intensos.

Recomendaciones ante climas extremos

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a los habitantes de estas regiones utilizar bloqueador y protector solar si se encuentran expuestos al sol, para evitar daños en la piel por radiación, además de utilizar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta.

Aconsejan beber abundante líquido, no ingerir comidas y refrescos que no tengan una debida refrigeración, y no exponerse de forma directa a los rayos del sol.

Por otro lado, recomendaron asegurarse de que los pescados, mariscos, y carnes rojas se encuentren frescos para evitar una intoxicación. Además, mantener una ventilación adecuada en el hogar y centro de labores es fundamental.

Entre otras medidas, mencionaron que utilizar colores de ropa claros ayudará al trasladarse bajo el sol, y recomendaron evitar las actividades físicas entre las 10:00 y 17:00 horas, además de tener por precaución, sobres de suero oral en casa.

Incremento de temperaturas por el Fenómeno El Niño

Ante la presencia del Fenómeno El Niño (FEN) en todo el mundo y con particular intensidad en nuestro país, la temperatura del mar en la costa aumentó considerablemente, generando un incremento de temperaturas en todo el país. Esto se reflejó en regiones de la sierra y selva de Perú.

El investigador del cambio climático, Javier Núñez, realizó un balance sobre la verdadera magnitud de este evento, que puede traer consecuencias desastrosas si no se toma acción rápido en el país.

"Va a ser un niño de los más poderosos que ha sufrido el Perú y no estamos preparados y (...) las obras están muy lentas. La descolmatación tiene que ser mucho más rápida", aseveró ante Exitosa.

La selva peruana experimentará temperaturas superiores a los 35 grados durante los próximos días, a lo que el Indeci aconsejó a la población tomar medidas de prevención ante estos climas extremos.