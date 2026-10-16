Avión de LATAM Perú aborta vuelo a São Paulo por falla en el aire y aterriza a salvo en Lima

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este viernes 16 de octubre, se reportó que el vuelo LA2424 de la empresa LATAM Airlines Perú , operado con una aeronave Boeing 767, declaró una emergencia general bajo el código transponder 7700. La ruta programada conectaba el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima con la ciudad de São Paulo, pero se interrumpió por un imprevisto técnico.

Ante ello, la tripulación al mando activó de inmediato todos los protocolos de seguridad correspondientes, lo que incluyó el despliegue automático de las mascarillas de oxígeno en la cabina de pasajeros. El avión realizó una maniobra a la altura de Ica, redujo su altitud y concretó su regreso a la capital para un aterrizaje preventivo seguro.

Avión de LATAM regresa al aeropuerto Jorge Chávez

Aterrizaje del vuelo LA2424 a las 11:31 de la mañana

Según el registro en el portal FlightAware la aeronave despegó formalmente a las 09:48 a.m. desde la plataforma de embarque en Lima. El retorno al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se produjo sin incidentes a las 11:31 a.m., momento en el cual el personal brindó asistencia inmediata a los pasajeros afectados por la alteración del viaje.

"LATAM Airlines Perú lamenta los inconvenientes que se podrían haber ocasionado y reafirma que la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones es la principal prioridad en todas sus operaciones", dijo la Gerencia de Asuntos Corporativos de LATAM Airlines Perú a través de un comunicado.

En esa línea, los datos de vuelo confirmaron que el descenso se estabilizó a una velocidad de 652 kilómetros por hora. La decisión de retornar a Lima fue ejecutada por los pilotos priorizando en todo momento la integridad física de las personas a bordo tras identificar la anomalía en el aire.

Cabe mencionar que, tras la evaluación en la pista de aterrizaje, la empresa de aviación procedió a realizar un cambio de aeronave para garantizar que el viaje hacia São Paulo se completara el mismo día de la incidencia.

Comunicado de LATAM.

Activación del código transponder 7700 a 3060 metros

El registro del radar mostró que el Boeing 767 alcanzó una altitud cercana a los 10,000 metros en la etapa inicial de su recorrido, para luego d escender y mantener una altura de 3,060 metros. La activación del código transponder 7700 comunicó a las torres de control terrestre la necesidad de asistencia prioritaria por los problemas técnicos.

No obstante el pronunciado descenso, la trayectoria captada en los mapas de vuelo evidencia que el avión realizó un giro coordinado sobre la costa para alinear su retorno hacia Lima. El sistema de monitoreo marcó el término del recorrido exactamente a una hora y cuarenta y tres minutos después del primer despegue.