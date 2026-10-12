Actriz Selma Blair enfrenta dos cargos tras intentar abrir la puerta de un avión en pleno vuelo y golpear a dos tripulantes

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Tendencias

La actriz estadounidense Selma Blair, de 54 años, fue arrestada tras un incidente registrado a bordo de un vuelo de Delta Airlines. La artista intentó abrir la puerta de la aeronave el domingo mientras se dirigía hacia el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, generando un altercado con el personal.

Ante ello, el equipo de cabina solicitó asistencia médica en la puerta de embarque al reportar lesiones en su contra. Según informó el medio estadounidense TMZ, la situación derivó en la intervención de la policía local para detener a la actriz, quien actualmente enfrenta dos cargos de agresión y permanece bajo evaluación médica especializada.

Actriz dejó a dos auxiliares de vuelo heridas

El incidente aéreo dejó a dos trabajadoras de Delta Airlines con heridas leves, entre ellas marcas de mordeduras y una hemorragia nasal. Posteriormente, una de las afectadas tuvo que ser trasladada al centro médico, según los reportes compartidos por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey al medio TMZ.

"Sufrió una emergencia médica que derivó en la conducta denunciada. Tras aterrizar, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condición estable", mencionó un portavoz al medio estadounidense sobre la situación de Blair.

Cabe mencionar que un portavoz emitió dichas declaraciones sobre la actriz, mientras la aerolínea reiteró mediante un comunicado en Fox News que mantienen tolerancia cero ante comportamientos indisciplinados o ilegales. A la par, las autoridades confirmaron que el FBI tomó el caso para realizar las investigaciones correspondientes.

El curso legal de esta indagación se mantiene abierto, garantizando los protocolos de seguridad que priorizan el bienestar de los clientes y la tripulación, mientras Selma Blair permanece internada en el hospital para su respectiva evaluación.

The actress Selma Blair made headlines due to a serious incident on board a Delta Air Lines flight (including one on the way to New York), during which she was arrested. According to reports, she attempted to open an airplane door mid-flight and attacked crew members (including flight attendants). The rumor that this was an outburst due to a lack of "Starlink" is unverified and has no basis in official reports. Regarding the past, there was indeed a prior, publicly known airplane incident in 2016 (on a flight from Mexico to Los Angeles at the time). Back then, according to her own statement, she suffered a psychotic blackout after accidentally mixing alcohol with medication, which led to an emotional breakdown on board. As for the question of whether everything can always be blamed on an illness: Medication or substance interactions (as in the 2016 case) are personal actions or mistakes, for which she publicly took full responsibility at the time and apologized repeatedly. Even though celebrities struggle with health challenges (such as her MS diagnosis), this does not automatically justify or excuse any misconduct or criminal offenses in everyday life or on board airplanes. Responsibility and consequences (such as arrests or legal action) remain unaffected by this. #SelmarBlair #retard #Starlink — Romy Jacob (@JacobRomy78019) October 12, 2026

Antecedentes de Selma Blair desde 2016 y diagnóstico de 2018

La intérprete de películas como Cruel Intentions y Legally Blonde cuenta con un historial vinculado a episodios previos en primera clase. En 2016, fue escoltada en camilla al llegar al aeropuerto de Los Ángeles luego de gritar sin control al viajar desde México junto a su hijo de cuatro años.

"Soy un ser humano imperfecto que comete errores y me siento llena de vergüenza por este incidente", mencionó la actriz en la revista Vanity Fair.

Tras aquel suceso, la actriz brindó esas declaraciones a la revista, donde admitió la mezcla de alcohol con medicamentos recetados, coincidiendo con lo reportado por la revista People.

Años más tarde, durante el 2018, la figura que participó en la película Stay Forte (2025), cinta sobre los supervivientes del ataque al festival de música del 7 de octubre donde encarnó a una prisionera en los túneles de Gaza, confesó en Instagram que padece de esclerosis múltiple, agradeciendo a los productores de Netflix por mantenerla en el trabajo pese a sus caídas y problemas de memoria.