Crean plataforma con inteligencia artificial que detecta delitos en segundos: ya se implementa en Comas

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un ingeniero peruano egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) desarrolló una plataforma tecnológica que busca fortalecer la lucha contra la delincuencia mediante el uso de inteligencia artificial (IA).

Se trata de IAlertt, un sistema que permite detectar posibles delitos, centralizar información y agilizar la gestión de alertas en las centrales de serenazgo y la Policía Nacional del Perú (PNP).

La iniciativa fue creada por Rudy Salazar Montoya, ingeniero electrónico que identificó las demoras en la atención de emergencias y la fragmentación de los sistemas municipales como algunos de los principales problemas que dificultan la respuesta ante hechos delictivos.

Frente a este escenario, IAlertt integra diferentes sistemas municipales en una sola interfaz basada en la nube, con el objetivo de mejorar la detección de incidentes y facilitar el seguimiento de las intervenciones.

¿Cómo funciona la inteligencia artificial de IAlertt?

La plataforma utiliza un modelo de inteligencia artificial entrenado con más de 10.000 imágenes de asaltos reales registrados en el Perú. Para reconocer patrones, considera variables como la iluminación, el ángulo y la altura de las cámaras, la hora del día y las características del entorno urbano.

Entre los eventos que puede identificar figuran presuntos robos de celulares, arrebatos, personas corriendo, posibles situaciones relacionadas con armas, disparos detectados mediante sonido, humo y fuego. Cuando reconoce un patrón, el sistema genera una alerta para la central en pocos segundos.

La herramienta procesa imágenes captadas por cámaras fijas instaladas en zonas consideradas críticas y también incorpora reportes anónimos enviados por ciudadanos mediante una aplicación móvil.

De acuerdo con Salazar Montoya, la propuesta no consiste únicamente en aumentar la cantidad de cámaras, sino en mejorar la conexión entre la detección de incidentes y la intervención de los agentes. Por ello, la plataforma incorpora mecanismos de trazabilidad para registrar las alertas y facilitar el seguimiento de cada caso.

Comas reduce de 10 a 2 minutos la gestión de incidentes

Una de las primeras experiencias de implementación de IAlertt se desarrolla en la Municipalidad de Comas, donde la integración de siete subsistemas permitió reducir el tiempo de registro y gestión de incidentes de 10 a 2 minutos durante las primeras tres semanas de funcionamiento, según informó su desarrollador.

Actualmente, las alertas se envían mediante WhatsApp e incluyen fotografías del evento, ubicación geográfica y tipificación del presunto delito. Además, la plataforma cuenta con una aplicación para teléfonos institucionales que incorpora reconocimiento de voz para transcribir los reportes de los agentes y registrar sus intervenciones en tiempo real.

El proyecto también busca diferenciarse de soluciones extranjeras mediante un modelo adaptado a modalidades delictivas presentes en el país. Asimismo, procesa la analítica en la nube, evitando la necesidad de instalar grandes servidores de alto rendimiento en las municipalidades.

La iniciativa, creada en 2022, cuenta con una patente de invención ante Indecopi, recibió cofinanciamiento de ProInnóvate, del Ministerio de la Producción, mediante Startup Perú 8G+, y es incubada por Startup UNI.