Gobierno destina dos helicópteros con helibaldes y un avión Spartan para combatir incendios forestales en Cusco

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la república, Keiko Fujimori dio un balance sobre los incendios forestales que vienen afectando diversas regiones del país. Acerca de ello, dio a conocer que dos helicópteros equipados con helibaldes se sumarán a las labores para combatir los siniestros en el Cusco.

Gobierno brinda apoyo áreo para combatir incendios forestales en Cusco

El fuego viene afectando desde días atrás a diversos puntos del territorio nacional siendo Cusco una de las zonas más afectadas, es por ello que desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) la mandataria supervisó las acciones que viene tomando su administración ante el registro de este tipo de emergencia.

Fujimori Higuchi recibió un reporte nacional sobre los incendios forestales y precisó que en lo que va del año se han registrado un total de 385 incendios y que "un año muy difícil" fue el 2024 en el que suscitaron 1966. Acotó que debido al fenómeno El Niño se estima que en el 2027 también pueda ser un año "bastante complicado".

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, sostuvo que en las zonas afectadas de la región sureña hay dos helibaldes que estarán "por lo menos hasta el mes de noviembre" por disposición de la jefa de Estado.

"Mañana (hoy lunes) a partir de las 5:00 a.m. saldrá el helicóptero con helibalde y saldrá el Spartan con las cajas de agua para combatir primero el incendio que está en Calca, que es el que hemos evaluado que tiene mayor riesgo y posteriormente el otro incendio que está Pucyura", manifestó.

Además, el funcionario señaló que con ayuda del Gobierno Regional del Cusco, la población, los bomberos y las Fuerzas Armadas tras su visita a Cusco quedaron solo dos incendios activos de los cuatro que se venían generando.

COEN brinda detalles sobre acciones ante la emergencia

En tanto, el director del COEN, Martín del Castillo, informó que se está llevando a cabo un monitoreo permanente y que hay un enlace con todos las municipalidades así como con lo gobiernos locales y gobiernos regionales que brindan información sobre la situación real de todos los incendios tanto activos como controlados.

También, la mandataria agregó que un tercer helicóptero con helibaldes se encuentra en la región Junín debido a que en Río Tambo también hay un siniestro activo. Adelantó que se han comprado más helibaldes que "van a llegar muy pronto sobre todo de cara al próximo año".

En conclusión, el Gobierno enviará dos helicópteros equipados con helibaldes y un avión Spartan con cajas de agua se sumarán a las labores para combatir los incendios forestales que se registran en Cusco.