Barberos ratifican plantón tras ausencia de Santiváñez a reunión: "Hay cosas más importantes para él"

Desde los exteriores del Mininter, representantes de los gremios de barberos y de peluquerías, reiteraron que la marcha anunciada para este miércoles 4 de diciembre se llevará a cabo de todas formas. En diálogo con la prensa, los representantes de ambos rubros indicaron que, pese a que se había pactado una reunión con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, este no asistió.

Se sienten inseguros. Jeremy Castellano, representante del gremio de barberos, indicó que la manifestación se llevará a cabo en el Centro Cívico y que tienen la intención de que todo se desarrolle de manera pacífica. Exigieron que las autoridades tomen acción respecto a los casos de delincuencia de los que ellos vienen siendo víctimas mortales.

Asimismo, pidieron que agentes de la Policía Nacional del Perú se hagan presentes en el plantón, puesto a que temen por la presencia de infiltrados que puedan atentar contra su tranquilidad. Asimismo, enfatizaron en que su trabajo es profesional y que no pretenden hacer ningún disturbio.

"Queremos informar que igual mañana va a salir la marcha . Vamos a estar en plantón, es pacífico. Quiero comunicar que todo es pacífico, nosotros somos personas con valores, somos profesionales, no queremos hacer ningún disturbio , pero queremos ser escuchados de verdad y que nos cuiden porque nos están matando", comentó.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no se presentó a la reunión con gremio de barberos y peluquerías, quienes fueron citados ante la crisis de inseguridad. Ante ello, ratificaron la marcha de este miércoles.

Por su lado, Rebeca Antesanos, representante de las peluqueras, detalló que presuntamente habría cosas más importantes para el ministro Juan Santiváñez, debido a que este no se presentó a una reunión pactada por los tres actores de esta manifestación.

Pese a la ausencia, la reunión se llevó a cabo en la sede del Mininter, en esta, los representantes solicitaron mayor resguardo para sus centros de labores. Asimismo, indicaron que no caminarán hacia el Congreso, puesto a que esperan poder establecer nuevas conversaciones con el sector Interior.

Del mismo modo, recalcó que sus exigencias no solo van en dirección al Gobierno, sino también a otros partes del sistema de justicia, como la Fiscalía, el Poder Judicial y otros encargados de enfrentar la delincuencia y la criminalidad.

"Lamentablemente, no estuvo, creo que hay cosas más importantes para él que nosotros, pero, este acercamiento no solamente al Gobierno, sino también a la Fiscalía, al Poder Judicial, a que todos ellos trabajen en equipo para poder combatir la delincuencia y la criminalidad. Porque ahora no solamente te roban, sino te matan", enfatizó la peluquera.