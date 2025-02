Bebé queda grave tras caer de incubadora en Hospital Sergio Bernales: Su madre exige justicia

Una madre de familia denunció que su bebé de apenas 16 días de nacida cayó de una incubadora, mientras se encontraba internada en el Hospital Sergio Bernales de Comas para la realización de estudios y exámenes de emergencia. Ante la presunta negligencia médica, la mujer existe justicia para su menor hija.

El equipo de Exitosa llegó hasta los exteriores del Hospital Sergio E. Bernales, en Comas, donde una bebé de tan solo 16 días de nacida cayó abruptamente desde una incubadora, quedando bastante grave debido al traumatismo encefalocraneano y las hematomas que le dejó el fuerte impacto en el cuerpo.

En declaraciones exclusivas a nuestro medio, Julissa Vargas Macca, madre de la menor afectada, denunció a dicho nosocomio por negligencia médica, sobre todo porque hasta el momento no le han dado respuesta sobre cómo es que esta terrible situación llegó a registrarse en un lugar que cuenta con personal aparentemente capacitado para atender neonatos.

"Yo pido que me digan cómo es que mi bebé de 16 días de nacida se pudo caer de una incubadora ¿Cómo? Eso es lo que no me dicen. La doctora encargada me dijo que la bebé se ha caído, yo no estaba en ese momento en el área donde ella estaba, solo me informan que una neonata se ha caído. Yo voy, la encontró en una cuna (la doctora) y la llevó a UCI", señaló en un primer momento.