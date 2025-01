Mujer pierde la vida tras someterse a una liposucción en Puerto Maldonado: Cirujana fue detenida

Una mujer falleció luego de someterse a una cirugía de lipoescultura en la provincia de Puerto Maldonado, en Madre de Dios. Tras lo ocurrido, los familiares de la fémina presentaron una denuncia ante la Policía, argumentando que pudo existir una negligencia médica que derivó al deceso. Por tal motivo, la cirujana implicada en el caso fue detenida, a fin de que brinde sus descargos en el marco de las investigaciones.

De acuerdo a un informe de TV Perú, la fallecida, identificada como Jessica Córdoba Loaiza (42), acudió el último sábado al consultorio de la doctora Fabiola Sánchez, a fin de realizarse la intervención estética. No obstante, comenzó a presentar inconvenientes y reacciones adversas, las cuales se prolongaron hasta el domingo.

Tras verse en un estado sumamente grave, sus familiares llamaron al Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), a fin de que puedan socorrerla de inmediato. A su llegada, la trasladaron hacia el hospital Santa Rosa. Sin embargo, y a pesar de que intentaron reanimarla, la mujer ya se encontraba cadáver.

"Le llevé a la clínica a mi señora. Era deportista, se alimenta bien. Y ahora me la entregan muerta. (...) Ni siquiera me avisaron. Terceras personas me dijeron. Vine aquí, a la morgue, y ahí estaba", reveló el viudo de Córdova al canal del Estado.