Beca 18-2024: ¡Atención! Conoce AQUÍ el LINK de la lista oficial de seleccionados de Pronabec

22/03/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) publicó la lista oficial de los 4 mil seleccionados para la Beca 18 de la primera convocatoria 2024, con el objetivo de dar a los jóvenes la oportunidad de estudiar una carrera profesional en una universidad, instituto o escuela superior de calidad en el Perú totalmente gratis.

El programa del Ministerio de Educación (Minedu) cada año ofrece alrededor de 10 mil becas que los divide en dos oportunidades, por ello señaló que de ser uno de los beneficiados de la primera parte deberá de hacer desde este 22 al 29 de marzo aceptar la beca y el Compromiso de Servicio al Perú, mediante tu firma electrónica, en el Módulo de Aceptación de la Beca del Sistema Integrado de Becas y Crédito Educativo, más conocido como Sibec.

Beneficios y lista de seleccionados

Para conocer los nombres de los ganadores de esta etapa, se debe acceder a la plataforma oficial de Beca 18 y seleccionar la opción 'Relación de estudiantes seleccionados'. Puedes ingresar a través de este LINK: https://www.pronabec.gob.pe/beca-18/ De esta manera, el 25 de marzo se dará conocer la lista completa de becarios.

Recuerda que si eres declarado becario, podrás estudiar una carrera en una IES de calidad con los siguientes beneficios, que les permita concentrarse únicamente en asegurar su éxito académico y profesional, ya que el gobierno cubre todos los gastos de la carrera, alimentación, transporte, seguro médico y material educativo que vaya a necesitar el estudiante.

Costo de examen o carpeta de admisión.

Matrícula y pensión de estudios.

Movilidad local, alimentación y alojamiento (cobertura alcanza durante el periodo vacacional).

Materiales de estudio, útiles de escritorio.

Vestimenta y/o uniforme y artículos de seguridad industrial.

Idioma inglés (solo para estudios universitarios cuando no forme parte de la malla curricular).

Computadora portátil o equipo de similar naturaleza.

Obtención del grado, título y/o equivalente de acuerdo con la normativa de la IES.

Transporte interprovincial (para becarios que se tengan que trasladar hacia la provincia donde cursarán estudios).

interprovincial (para becarios que se tengan que trasladar hacia la provincia donde cursarán estudios). Acompañamiento integral durante toda la carrera.

Nivelación académica (si es que es parte integral de la malla curricular o plan de estudios).

Tienes una segunda oportunidad

En caso de que no lograras alcanzar una beca en la primera etapa, o no lograste aceptarla en su debido momento, no te preocupes, tienes una segunda oportunidad.

El segundo momento de la Etapa de Selección del concurso vigente ofrecerá las 6.000 becas integrales restantes. El plazo para postular iniciará el 1 de abril y terminará el 2 de mayo. El cronograma completo es el siguiente:

Fase de Postulación para la Selección: del 1 de abril al 2 de mayo del 2024.

del 1 de abril al 2 de mayo del 2024. Subsanación de expedientes: del 22 de abril al 9 de mayo del 2024.

del 22 de abril al 9 de mayo del 2024. Publicación de Seleccionados: el 22 de mayo del 2024.

el 22 de mayo del 2024. Fase de Aceptación de la Beca: del 23 al 30 de mayo del 2024.

del 23 al 30 de mayo del 2024. Publicación de Lista de Becarios: a partir del 24 de mayo del 2024.

Requisitos para postular

Para postular al concurso de becas del Pronabec, es importante tener en cuenta los requisitos fundamentales, que son los siguientes:

Culminar la secundaria : Acredita con el Certificado Oficial de Estudios Digital o escaneado.

: Acredita con el Certificado Oficial de Estudios Digital o escaneado. Alto rendimiento académico: Demuestra un rendimiento destacado en los dos últimos grados de secundaria.

académico: Demuestra un rendimiento destacado en los dos últimos grados de secundaria. Condición socioeconómica: Si postulas a la modalidad Ordinaria, acredita la condición de pobreza o pobreza extrema según el Sisfoh.

De esta manera, Pronabec publicó la lista oficial de los 4 mil jóvenes seleccionados para la Beca 18 en la primera oportunidad. Recuerda que si formas parte de esta lista debes aceptar la beca entre el 22 y el 29 de marzo para que obtengan los beneficios.