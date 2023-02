Camargo Correa se benefició por financiar campaña de Alan García

06/11/2018 / Exitosa Noticias / Actualidad

Todo cae por su propio peso. Una exhaustiva investigación de la Policía Federal de Brasil permitió conocer que la constructora Camargo Correa financió la segunda vuelta electoral del entonces candidato Alan García Pérez en el 2006. Ya en su segundo gobierno, la empresa brasileña se favoreció con obras por un monto de 400 millones de dólares, según reveló la periodista de Convoca Perú, Milagros Salazar.

En diálogo con Pedro Paredes a través de la plataforma radio-televisión Exitosa, la comunicadora detalló que los agentes federales tras un operativo realizado en las oficinas de la compañía Camargo Correa, “encontraron documentación, conversaciones internas y correos electrónicos entre el directivo que representaba a la constructora en el Perú y un funcionario de la misma empresa en Brasil”.

El informe de Convoca.pe da cuenta de esta comunicación: “Tenemos que revertir esta situación, te recuerdo que Alan no es como [Alejandro] Toledo. Es autoritario y tiene una línea de poder bien definida. ¿Imaginas en un futuro próximo no ser 'amigos' del rey?”, increpó Marcos de Moura Wanderley, el directivo máximo de Camargo Correa en Perú, a Carlos Fernando Namur, director superintendente de Infraestructura Internacional de la compañía. Al no ser tomado como prueba por vicios en el allanamiento ante la justicia brasileña, de Moura, negó este aporte a fiscales peruanos que lo interrogaron en febrero del 2018, pero siguen investigando.

Esta comunicación se centraba en cómo ponerse de acuerdo “para poder financiar la campaña electoral de la segunda vuelta del año 2006 de Alan García, y se da en un contexto en que Camargo Correa estaba muy preocupada porque consideraban que García era un personaje político muy cercano a Odebrecht”, detalló Milagros Salazar en referencia al importante aporte que habría beneficiado al expresidente aprista.

Personaje clave

“En el intento de financiar la campaña presidencial de Alan García hubo un personaje vinculado al Apra que se acercó a Camargo Correa, -ya por segunda vez-, a pedir ayuda, solicitar una donación para la campaña. Mencionan como intermediaria a la compañía UPACA, que es de una familia vinculada de manera muy cercana a él”, indicó al precisar los detalles de cómo se habría iniciado el vínculo económico entre la principal competidora de Odebrecht en el mundo de la construcción y el exmandatario.

A través de las comunicaciones y mensajes, se logró establecer en Brasil cómo se habría puesto en marcha todo este plan. “Ahora lo importante es saber y es muy relevante cómo Alan García logra ganar las elecciones en el 2006 y cómo Camargo Correa logró concretar inversiones por 400 millones de dólares en la gestión de García”, señaló Salazar.

Para Milagros Salazar, el fiscal José Domingo Pérez tendrá un papel principal para terminar de descubrir toda la verdad durante el interrogatorio al que será sometido el expresidente por el caso del Metro de Lima, programado para la quincena de este mes.

“Tenemos hechos de alto interés público y evidencias muy interesantes en los que tiene que hurgar la fiscalía respecto al Metro de Lima y Odebrecht y respecto al caso de Huachipa y otras obras de Camargo Correa. Los periodistas tenemos que estar muy atentos a las decisiones que se toman al interior de la Fiscalía porque los fiscales no están midiendo con la misma vara a los actores políticos que están involucrados en general en estos hechos de corrupción”, finalizó.