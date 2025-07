Perro ataca a albañil en Comas: Víctima pide acciones contra dueño que, niega que animal sea suyo

Óscar, un albañil que solo salía a trabajar, terminó herido y sin poder laborar luego de ser atacado por un perro en plena avenida España, en Comas. El animal ya tendría más de cuatro denuncias por morder a transeúntes, pero su supuesto dueño se lava las manos y niega ser responsable.

El hecho ocurrió el lunes 30 de junio en horas de la mañana. Óscar, un trabajador de construcción civil, transitaba por una zona muy concurrida del distrito de Comas, cuando fue atacado por el can.

"Sí, así es, yo bajaba por la avenida Arequipa, con Quirón Unión, cuando de repente fui atacado por ese perro, que me mordió ambos brazos, dejándome así en el estado que me ven. Completamente destrozado. Ahí pueden ver todo lo que me hizo ese animal", relató la víctima con los brazos visiblemente lastimados.