JNJ reconoce a Delia Espinoza como fiscal de la Nación tras suspensión de Patricia Benavides por orden del PJ

02/07/2025

Tras la polémica generada desde que se hiciera público su fallo el pasado 13 de junio , el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Augusto Ríos Patio, reconoció formalmente a Delia Milagros Espinoza Valenzuela como fiscal de la Nación.

Como se recuerda, a mediados de junio se originó una fuerte crisis institucional al interior del Ministerio Público, luego de que la JNJ dispusiera la restitución de Liz Patricia Benavides Vargas al mando de la Fiscalía de la Nación, fallo que, finalmente, no fuera ejecutado por la suspensión de la fiscal suprema.

Reconocimiento del PJ a la titular del Ministerio Público

A través del Oficio N.º 00132-2025-P/JNJ , de fecha 30 de junio del 2025, el titular de la JNJ informó a su par del Ministerio Público el procedimiento en torno a la inhabilitación por 24 meses de Benavides Vargas, tanto como fiscal suprema y fiscal de la Nación.

En ese contexto, el organismo encargado de velar por el sistema de justicia en el Perú refirió que reconoce lo dictado por el Poder Judicial, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, "en estricto respeto a la independencia de poderes y al principio de legalidad".

JNJ reconoce en el cargo a Delia Espinoza

Es importante señalar que, Patricia Benavides Vargas fue inhabilitada en el marco de las investigaciones que se le siguen por los presuntos delitos de cohecho pasivo, abuso de autoridad y encubrimiento personal.

No hubo unanimidad en proceso de reposición de Patricia Benavides

En las últimas horas se conoció el acta de la sesión extraordinaria que certifica lo abordado por los magistrados el pasado 9 de junio, señalando que estuvieron seis de los siete jueces en el Pleno, siendo estos: Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera Vega, Jaime Pedro De La Puente Parodi, Víctor Hugo Chanduví Cornejo, Germán Alejandro Julio Serkovic Gonzáles y César Cayo Galindo Sandoval.

No obstante, no estuvo presente el magistrado Francisco Artemio Távara Córdova, no habiendo así unanimidad para llevar a cabo dicha votación. Además, la secretaria general de la JNJ, Giovanna María Díaz Revilla, no fue convocada a la reunión, frente ello, dejó constancia en el acta su ausencia en la sesión.

La falta de unanimidad fue la principal objeción que presentó Delia Espinoza Valenzuela y el resto de la Junta de Fiscales Supremos en contra de la JNJ, acusándolos de vulnerar sus derechos y la de su institución.

De esta manera, la JNJ reconoce en el cargo de fiscal de la Nación a Delia Espinoza, luego de que Patricia Benavides fuera suspendida de la carrera fiscal.