Campaña veterinaria GRATUITA este jueves 15 de octubre: ¿Dónde y qué servicios estarán disponibles?

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los dueños de perros y gatos podrán acceder a servicios veterinarios gratuitos este jueves 15 de octubre en el Cercado de Lima. La Municipalidad de Lima anunció una jornada que ofrecerá consultas, desparasitación y orientación para el cuidado responsable de las mascotas, con atención durante la mañana.

¿Dónde y a qué hora será la campaña veterinaria gratuita?

La campaña se desarrollará en el parque Huerta Santa Rosa, ubicado en la cuadra 11 de la calle López Albújar, en el Cercado de Lima. La actividad está programada para el jueves 15 de octubre de 2026.

La jornada se realizará desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. Durante ese periodo, los propietarios podrán acudir con sus perros y gatos para recibir los servicios anunciados por la comuna limeña. La campaña forma parte de las actividades municipales dirigidas al cuidado de los animales de compañía.

La iniciativa se desarrollará mediante Brigada Pet, programa vinculado a las atenciones veterinarias para mascotas. La convocatoria busca acercar estos servicios a los vecinos y brindar información sobre las responsabilidades que implica tener un animal en casa.

¿Qué servicios recibirán los perros y gatos durante la jornada?

Entre las prestaciones anunciadas figuran las consultas veterinarias gratuitas, que permitirán a los propietarios solicitar orientación sobre la salud de sus mascotas. También se ofrecerá desparasitación interna y externa, un procedimiento destinado a combatir parásitos que pueden afectar a los animales.

Otro de los puntos incluidos será una charla sobre tenencia responsable, dirigida a informar a los dueños sobre los cuidados que necesitan los animales de compañía. La actividad también contempla orientación para el registro de perros y gatos, como parte de las acciones relacionadas con su identificación.

Los vecinos interesados deberán tener presente la dirección y el horario establecidos para esta campaña veterinaria gratuita. La información difundida no precisa si será necesario realizar una inscripción previa, cuántas mascotas podrán atenderse ni si habrá un límite de cupos disponibles.

La actividad municipal está prevista para la mañana del jueves 15 de octubre en el parque Huerta Santa Rosa. Por ello, quienes deseen acudir con sus animales deberán considerar que las atenciones anunciadas se realizarán dentro del horario programado.

La campaña veterinaria gratuita de la Municipalidad de Lima ofrecerá consultas, desparasitación y orientación para perros y gatos el 15 de octubre, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m., en el parque Huerta Santa Rosa, ubicado en el Cercado de Lima.