Carlos Wiesse: Fiscalía abre investigación preliminar contra abogado tras disparar el departamento de su vecino

La Fiscalía abrió una investigación preliminar contra Carlos Wiesse, quien fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras disparar al departamento de su vecino y vandalizar su carro.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Ministerio Público informó que la Primera Fiscalía Penal de San Isidro-Lince dispuso abrir investigación preliminar contra el abogado Carlos Wiesse Asenjo, tras los actos vandálicos que realizó el pasado 28 de mayo en el edificio Los Castaños, en el distrito de San Isidro.

Asimismo, la autoridad señala que los presuntos crímenes que cometió Wiesse serían el delito de daño simple, peligro común, el uso de armas en estado de ebriedad o drogadicción, entre otros.

Las cámaras de seguridad del Edificio Los Castaños captaron el momento en el que el letrado sacó un bate de beisbol de su vehículo para realizar destrozos hacia el auto de Renán Mantilla Ramírez.

No obstante, no contento con esta acción, Wiesse Asenjo subió hasta el octavo piso para sacar un arma y luego bajo hasta el departamento del agraviado para abrir fuego. En total, fueron 7 disparos contra este predio que se encontraba vacío debido a que el vecino afectado había salido de su casa.

En ese momento los vecinos alertaron a la Policía Nacional del Perú para que se encarguen de las acciones correspondientes. De esta manera, los agentes policiales detuvieron a Wiesse para trasladarlo hacia la sede de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (Depincri) de Miraflores.

Carlos Wiesse señaló que el agraviado fue la persona que difundió en el 2020 el video viral que registra los insultos racistas que expresó el letrado contra la PNP.

Sin embargo, los vecinos del edificio revelaron que esto no sería cierto, pues fueron varios lo que se encargaron de tal difusión. Según comentaron, el abogado suele tener este tipo de comportamientos y por ello decidieron registrar sus condenables actos.

En razón de ello, las personas piensan poner una denuncia en contra de Wiesse por el riesgo de un posible ataque hacia sus viviendas.

Cabe recordar, que a inicios de la cuarentena se difundió un vídeo donde se observa a Carlos Wiesse insultar y humillar a policías y militares que patrullaban las calles del distrito de San Isidro durante el horario de inmovilización obligatoria.

"Qué ch... me vas a cuidar tú, cholo de m... Yo me cuido solo, ¡yo! Policía, haz tu trabajo. No sé por qué te aplauden a las siete de la noche si es tu trabajo, no entiendo. Que me aplaudan a mí, car... estamos cag... Y viene un cholo que pasa por ahí y aplauden. Militares y todos, ¡es su trabajo! No tienes plata para estudiar en la universidad, por eso eres policía. Ahora cuídame ", se escucha.