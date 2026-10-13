Joven recibe su título universitario y su fiel perro de apoyo obtiene su propio hueso de graduación

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven protagonizó un emotivo momento durante su graduación al recibir su título profesional acompañada de su inseparable perro, quien también tuvo un reconocimiento especial por haberla acompañado durante una importante etapa de su vida. La escena se volvió viral en las redes sociales.

Joven se graduó y su perro recibió reconocimiento

Muchas personas no dudan en cuidar a sus mascotas como un integrante más de sus familias. A través de las redes sociales se pueden evidenciar distintas historias del buen cuidado que tienen con sus mascotas, especialmente aquellos que son de apoyo, como el caso de Makaela Muse, una joven que su querida perrita llamada Sadie, siempre estuvo con ella en los buenos y malos momentos de su vida.

La estudiante de la Universidad Tecnológica de Texas recibió finalmente su título universitario, pero la celebración tuvo un detalle inesperado que emocionó a quienes presenciaron la escena. Su mascota también recibió un reconocimiento simbólico por haber estado a su lado durante el camino hacia la graduación.

Cuando estaba a punto de abandonar el estrado, uno de los docentes le pide que se detenga, ya que aún no había terminado su celebración. Mientras la joven celebraba el resultado de varios años de esfuerzo académico, su compañera de cuatro patas debía recibir un particular premio: un hueso especialmente preparado para celebrar su propia "graduación".

Sadie obtuvo su hueso de graduación: escena viral

La escena acumuló más de 10 millones de visualizaciones y se ve a Makaela Muse caminar usando su toga y birrete al igual que Sadie. La joven no podía creer el emotivo gesto de los docentes hacia su mascota y trata de taparse la boca con la mano, sorprendida y riendo.

"Convirtieron un momento que iba a ser especial de todos modos en algo mucho más especial de lo que jamás hubiera podido imaginar", dijo Muse, a quien tras años de diagnósticos erróneos, los médicos le descubrieron que padecía dos enfermedades raras.

Debido a las complicaciones de su salud, Sadie se convirtió en algo más que una amiga, siempre dispuesta a alertar a Makaela sobre cualquier cambio en su cuerpo. Mientras Makaela obtenía su licenciatura en ciencias animales, Sadie la acompañó en cada paso del camino de su profesión.

Video de joven graduada y su perro conmovió en redes sociales

Tras estrechar la mano de los profesores, la recién graduada y su querida perrita procedieron a salir del estrado muy orgullosas de su reciente logro. "Un regalo especial para un perrito adorable", escribió la universidad en el pie de foto de la publicación.

Como era de esperarse, el video de Makaela Muse junto a Sadie, generó cientos de reacciones y comentarios en las redes sociales, entre ellos: "Awww... mírenlo graduarse después de todas esas clases difíciles", "este perro es famoso para mí. Lo veía todo el tiempo en el campus", "los perritos son los compañeros incondicionales".

En ese sentido, la graduación de la joven no solo marcó el cierre de una importante etapa académica, sino que también se convirtió en una celebración compartida con su fiel compañera, una perrita llamada Sadie, que se volvió tendencia.