Mujer fue acompañada por sus tres mascotas a votar en estas Elecciones Regionales y Municipales 2026

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En la jornada de Elecciones Regionales y Municipales 2026 han ocurrido una serie de situaciones curiosas, tal es el caso de una mujer que acudió a ejercer su derecho cívico de sufragio en compañía de sus tres mascotas en un colegio de San Juan de Lurigancho robándose la mirad de las personas.

Mujer acude a votar junto a sus tres mascotas

La mañana de este domingo, 4 de octubre, hasta las inmediaciones de la institución educativa 0152 José Carlos Mariátegui acudió una votante junto a sus tres cachorritos, lo que más llamó la atención es que como si fueran bebés, los canes estaban siendo llevadas por la dama en un coche para neonatos causando gran furor en medio de esta fecha cívica.

"Siempre vengo a votar con ellos. La mamá es Bambi, Greta y Tilín, ellos son bien peruanos temprano han venido a votar", manifestó la mujer sonriente en diálogo con Latina Noticias.

Realizan sorteo ante la ausencia de miembro de mesa

Esta mañana, en el citado centro educativo se ausentaron un miembro de mesa titular de la mesa de sufragio y su suplente, por ende, se procedió a seleccionar a los votantes que se encontraban realizando fila para poder ejercer su derecho cívico.

Ello, de acuerdo a lo estipulado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que señala que ante la ausencia de personas que iban a ejercer las citadas funciones, los votantes que se encuentran a la espera de votar pueden ser llamados a asumir los cargos.

Ante esta situación, se procedió a realizar un sorteo entre todos los electores presentes con la finalidad de terminar de conformar la mesa de votación y de esta manera agilizar los sufragios.

Posteriormente, el sorteo se llevó a cabo en presencia de los votantes que estaban presentes en este centro de votación. Sin embargo, ocasionó un ambiente de disconformidad en algunos de los ciudadanos esto debido a que el procedimiento incluyó a personas que solo habían acudido a emitir su voto y luego continuar con sus actividades cotidianas.

En síntesis, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, una situación curiosa ocurrió en la institución educativa 0152 José Carlos Mariátegui, en San Juan de Lurigancho, donde una mujer asistió a su local de votación en compañía de sus tres perritos causando gran furor entre el resto de personas que también fueron a sufragar.