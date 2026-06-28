¿Tu perro o gato se perdió? Aplicación para teléfono GRATUITA te ayuda a encontrar a tu mascota mediante alerta

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la gran presencia de mascotas en el territorio peruano, las perdidas de los perros y gatos son hechos que se reportan a diario por los cuidadores de los mismos. Por esta razón, un joven peruano ha desarrollado una aplicación gratuita que tiene la finalidad de encontrar estos animales que se extravían en la vía pública usando diferentes herramientas digitales.

Aplicación gratuita PawFindr ya se encuentra disponible

Desde hace unos días se encuentra disponible para descarga gratuita la aplicación PawFindr, una herramienta diseñada para ayudar a localizar mascotas perdidas mediante reportes realizados por cualquier usuario que encuentre un perro o gato en la vía pública, en cualquier parte del territorio nacional.

La plataforma utiliza mapas interactivos, fotografías de las mascotas y alertas en tiempo real para facilitar su ubicación y aumentar las posibilidades de que regresen con sus dueños en el menor tiempo posible.

¿Cómo funciona la aplicación para ubicar mascotas perdidas?

El software desarrollado para dispositivos móviles, funciona de manera sencilla ya que, cuando un usuario que tiene instalada la aplicación ve un perro o gato en la calle que puede estar pérdido, le toma una foto y coloca el punto exacto en el que lo encontró, que es fácil de ubicar por medio de un mapa.

Una vez completada esta información, deberá seguir una serie de instrucciones que complementen el registro con todas sus características y se tenga mayor precisión de los datos relacionados con la mascota. Cuando se haya concluido todo el registro, automáticamente la aplicación enviará una alerta a todas los usuarios que estén ubicados cerca al lugar donde se encontró al perro o gato.

Función para que dueños suban una publicación de perdida de mascota y compromiso con la causa

Por otro lado, el software no solo ayuda a reunir a perros y gatos perdidos con sus dueños, sino que también permite publicar un aviso de desaparición. De esta manera, los usuarios registrados en la plataforma pueden visualizar el reporte, compartir la información y colaborar en la búsqueda.

El creador de la aplicación, Jesús Vilca, explicó que la idea surgió luego de vivir la angustia de perder a su propio perro. Luego de esa experiencia, encontró las dificultades para encontrar ayuda inmediata y contactar a personas que pudieran haber visto a la mascota durante la búsqueda.

De momento, la aplicación gratuita solo se encuentra disponible para usuarios con sistema operativo Android. Sin embargo, próximamente estará activa la opción de descarga para personas que cuenten con teléfonos móviles IOS, es decir, iphones.