Día Nacional del Cuy: conoce la nueva raza que busca impulsar su crianza y los platos peruanos más populares

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El cuy es mucho más que un ingrediente de la gastronomía peruana. Su crianza forma parte de las costumbres ancestrales de distintas regiones y representa una fuente de alimento e ingresos para numerosas familias dedicadas a la actividad agropecuaria.

Por ello, cada segundo viernes de octubre se conmemora el Día Nacional del Cuy, una fecha que busca revalorar su importancia cultural, productiva y nutricional. La celebración también permite reconocer los avances científicos destinados a mejorar su crianza y fortalecer la producción nacional.

🌱 #DíaNacionalDelCuy | Desde el Midagri impulsamos su consumo y destacamos el trabajo de nuestros productores, quienes contribuyen a la producción de este alimento nutritivo y tradicional. #MidagriResponde #CuyPeruano https://t.co/XPTw92tSAX October 9, 2026

INIA anuncia nueva raza y destaca el crecimiento de la crianza

La producción de cuyes mantiene una presencia importante en el sector agropecuario peruano. De acuerdo con cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la población nacional pasó de 23,2 millones de animales en 2022 a más de 25 millones en 2025, lo que representa un incremento del 7,8 %.

Asimismo, alrededor del 57 % de los productores agropecuarios del país se dedica a la crianza de esta especie, según la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2025. Estas cifras reflejan su relevancia para las economías familiares y el abastecimiento de alimentos.

El INIA también ha desarrollado las razas Perú, Andina, Inti y Kuri, con características relacionadas con la ganancia de peso, la capacidad reproductiva y el rendimiento de carne. La institución informó que transfirió más de 15.000 reproductores, beneficiando a aproximadamente 7.000 productores.

En ese contexto, el Instituto Nacional de Innovación Agraria anunció el desarrollo de una nueva raza de cuy, denominada Merino, que será presentada oficialmente en las próximas semanas. Según la institución, esta variedad fue desarrollada en el Centro Experimental La Molina y destaca por la conformación de su carcasa y su aptitud para la producción de carne.

El anuncio se suma al trabajo de mejoramiento genético que el INIA desarrolla desde 1964, con el propósito de obtener animales con características favorables para la producción y adaptados a diferentes condiciones del país.

🐹🔬 El INIA impulsa la innovación en la producción de cuyes El INIA participó en el I Congreso Internacional del Cuy, realizado en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM, donde especialistas del Área de Investigación de Cuyes del Centro Experimental La Molina presentaron avances de investigación sobre supervivencia de gazapos, manejo sanitario, características musculares y reproducción, orientados a mejorar la eficiencia de la crianza intensiva. Asimismo, el INIA participó en mesas redondas sobre exportación de carne de cuy y vigilancia epidemiológica, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias para fortalecer esta importante cadena productiva. 🐹🔬 — INIA Perú (@INIAPeru) October 5, 2026

¿Qué platos peruanos se preparan con carne de cuy?

Además de su importancia productiva, el cuy ocupa un lugar destacado en la gastronomía nacional. Su carne contiene proteínas y aporta minerales y vitaminas del complejo B, características que explican parte de su reconocimiento nutricional.

Entre las preparaciones más conocidas figura el cuy chactado, emblemático de Arequipa, que se fríe bajo el peso de una piedra y suele servirse con papas, maíz y salsas de ají. También está presente en la pachamanca, donde se cocina junto con otras carnes, hierbas aromáticas y productos andinos.

Otra alternativa es el adobo de cuy, preparado con ingredientes como ajo, ají panca o rocoto y vinagre o chicha de guiñapo. A estas recetas se suman propuestas contemporáneas, como el chi jau cuy, que incorpora influencias de la cocina china.

El Día Nacional del Cuy permite reconocer el valor de una especie vinculada con la identidad peruana, la alimentación y el desarrollo rural. La innovación genética, el crecimiento de la crianza y la diversidad de recetas muestran que su importancia trasciende la tradición y mantiene vigente su aporte a la economía y la gastronomía del país.