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Perú suma una nueva raza canina oficial: el Chaku Andino obtiene reconocimiento internacional

El Chaku Andino obtuvo el respaldo de la Federación Canina Americana para su reconocimiento como raza canina, tras más de diez años de investigación.

Perú suma una nueva raza canina oficial
Perú suma una nueva raza canina oficial (Composición Exitosa)

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/10/2026

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El Chaku Andino, también conocido como Chaku Cusqueño o "chapito", consiguió un importante avance para su reconocimiento internacional luego de que la Federación Canina Americana (FECAM) aprobara por unanimidad la solicitud presentada por la representación peruana durante su asamblea anual, realizada en Guadalajara, México para que sea una raza oficial.

Chaku Cusqueño fue reconocido como raza

La noticia fue informada por la Asociación Canófila Peruana-Unión Canófila Peruana (ACP-UCPE), organización que impulsó el expediente tras más de una década de investigación en comunidades altoandinas del país.

Dicha propuesta fue sustentada por Jaime Rodríguez Valencia, especialista en canes y juez internacional, quien presentó los antecedentes recopilados sobre esta población canina, históricamente vinculada con las actividades rurales y la crianza de ganado en los Andes peruanos.

Perro de trabajo de los Andes

El Chaku Andino es conocido por su labor junto a las familias dedicadas a la ganadería en zonas altoandinas. También llamado "chapito", cumple funciones de pastoreo, conducción de animales y protección de los rebaños frente a posibles amenazas.

Su presencia está asociada principalmente con comunidades del sur del Perú, especialmente en regiones como Cusco y Puno, donde estos perros han acompañado durante generaciones las actividades del campo.

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Para sustentar su reconocimiento, la ACP-UCPE desarrolló un trabajo de investigación que incluyó recorridos por comunidades altoandinas, entrevistas con pobladores, recopilación de testimonios y documentación de ejemplares. El objetivo fue reunir información sobre sus características físicas, funcionales y su adaptación al entorno rural.

Este trabajo permitió documentar la importancia de estos animales para las comunidades que mantienen una relación histórica con la crianza de ganado y las tradiciones andinas.

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Preservación de la raza y lograr reconocimiento nacional

Tras la aprobación de la FECAM, la ACP-UCPE busca continuar con las campañas de identificación y registro de ejemplares que reúnan las características del Chaku Andino. La iniciativa apunta a ampliar la información disponible y contribuir a la preservación de sus rasgos.

Asimismo, la organización plantea involucrar a entidades públicas y privadas para promover medidas de protección y avanzar hacia el reconocimiento nacional de esta población canina.

Cabe precisar que la aprobación de la Federación Canina Americana corresponde al ámbito de dicha organización y no equivale, por sí sola, a una declaración oficial del Estado peruano.

Finalmente, el reconocimiento representa un avance para visibilizar al Chaku Andino y destacar su vínculo con las comunidades altoandinas, así como la importancia de preservar el patrimonio cultural asociado a las tradiciones rurales del Perú.

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