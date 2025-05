Clausuran mercado Uniflor: Más de 60 puestos son cerrados a días del Día de la Madre en el Rímac

06/05/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El mercado Uniflor fue clausurado temporalmente por disposición municipal del Rímac cerca a una fecha importante como el 'Día de la Madre'. La medida ha generado preocupación e indignación entre los comerciantes, quienes sufrirán pérdidas totales de hasta S/ 2 millones por el cierre de sus puestos.

Clausura temporal del mercado de flores en el Rímac

A puertas de celebrarse el 'Día de la Madre', una de las fechas en que más flores se compran al año en Perú, comerciantes del mercado de flores Uniflor se han visto sorprendidos por la decisión de la Municipalidad Distrital del Rímac de clausurar sus locales en coordinación con efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de serenazgo.

En la calle Espinoza, se aprecia cómo algunos vendedores se han visto obligados a ofrecer sus flores en plena vía pública para que la mercadería no se malogre tras el cierre intempestivo. Ante las cámaras de Exitosa, denunciaron que algunos no han podido sacar a tiempo sus productos debido a que no se les permite ingresar al establecimiento.

Una de las comerciantes expresó su malestar debido a que ha invertido una fuerte suma de dinero para implementar su puesto para esta campaña por el 'Día de la Madre', ya que depende exclusivamente de esta actividad para su sustento en este mercado que opera desde hace más de 30 años. Asimismo, señaló que no han sido notificados ni se revelaron las razones formales de la intervención.

"Nos afecta el negocio que hoy es cuando podemos recuperarnos. (...) Hemos invertido, hemos hecho préstamo y ahora imagínate cómo vamos a pagar. Por día perdemos alrededor de mil soles, vivimos de esto en el día a día. No hemos sido notificados, todo ha sido una sorpresa para nosotros, nos sentimos mal", indicó la adulta mayor dedicada a la venta de flores.

Municipalidad del Rímac clausuró temporalmente mercado Uniflor. Comerciantes venden en las calles.

Comerciantes expresan su malestar por cierre de sus puestos

En varias puertas del mercado Uniflor se observa el cartel de "clausura temporal" con fecha del 5 de mayo, pero sin dar mayores detalles sobre cuál es el motivo de la medida municipal. También se ve que los comerciantes, la mayoría adultos mayores, quedaron impactados al llegar en la madrugada de hoy y darse cuenta de la soldadura de sus puestos.

Otros vendedores de flores denunciaron que el operativo fue llevado a cabo de manera abrupta y sin previo aviso, por lo cual "han puesto una denuncia" por sacarlos a la fuerza.

Por su parte, un dirigente del mercado reveló a la reportera de Exitosa su deseo de que pronto se dé una solución a este tema que, probablemente, "tendría que ver por un litigio de terrenos porque a espaldas del establecimiento funciona una iglesia evangélica".

Más de 60 comerciantes fueron sorprendidos durante la madrugada con la soldadura de sus puestos en mercado Uniflor.

De esta manera, a escasos días de una de las campañas comerciales más importantes del año, el mercado de flores Uniflor, fue clausurado por la Municipalidad del Rímac. Los comerciantes expresaron a Exitosa su malestar por esta medida que les generaría pérdidas totales de hasta S/ 2 millones.