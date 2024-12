Comas: ¡Terrible! Escolar ataca a su compañera de clases y le ocasiona profunda herida en el cuello

Un hecho de violencia se registró al interior de un colegio en Comas. Y es que una escolar atacó a su compañera de clases con un cúter, ocasionándole una profunda herida en el cuello.

Según se conoció, el grave accionar de la menor tuvo lugar al interior del colegio 'Montessori School', ubicado en la cuarta zona de Collique, en Comas.

La acusada habría interceptado a su víctima en el baño de la institución educativa para posteriormente atacarla con el arma punzocortante hasta terminar ocasionándole una profunda herida a la altura del cuello.

Esta situación generó que personal del colegio trasladara a la estudiante hasta el centro de salud más cercano, donde finalmente le suturaron el corte, colocándole nada más y nada menos que 24 puntos.

Ante ello, la madre de la víctima acudió hasta la comisaría del sector para denunciar a la directora del colegio: "(Ocurrió) en la mañana, a las 11:30, en el baño. Ahí la encontraron, la niña fue por la espalda y la acuchilló con el cúter, estaba ensangrentada, (fue) un corte muy profundo", relató.

Asimismo, exigió justicia para su hija, dejando en claro que, hasta el momento, ni la madre de la acusada ni mucho menos la directora del colegio 'Montessori School' se han pronunciado.

Aunque la apoderada de la escolar atacante le ha enviado reiterados mensajes, pidiendo una conversación directa para solucionar el grave tema, no se ha presentado ante ella.

"Yo quiero que se haga justicia con esa niña, quiero que su mamá se presente, no viene a dar la cara. Dice que quiere conversar, me manda mensajes, pero no se presenta (...) y la directora tampoco se ha presentado aquí", agregó.