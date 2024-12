¿Habrá clases escolares este 6 de diciembre?: Esta sería la disposición del Minedu

04/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno declaró que el viernes 6 de diciembre sea día no laborable con el fin de establecer un feriado largo puesto a que el lunes siguiente se conmemoran los 200 años de la Batalla de Ayacucho y es feriado. Sin embargo, a puertas de terminar el año escolar 2024, existen dudas por si también será asueto para los escolares. Entérate los detalles aquí.

Con la publicación del Decreto Supremo 011-2024-PCM, el Estado busca promover el turismo interno y la reactivación de la economía regional, en provecho de varios días libres, especialmente para el sector público. Empero, el punto no ha quedado del todo claro para los jóvenes y padres de familia, que aún no saben si deberán estudiar o no.

¿Qué dijo Minedu?

A pesar de estar a tan solo dos días del día no laborable para el sector público, la cartera encabezada por el ministro Morgan Quero no ha pronunciado comunicado alguno detallando si se darán las clases. Por su lado, el diario La República aseguró que sus fuentes confirmaron que no habrá clase en los colegios públicos.

Sin embargo, pese a la falta de confirmación oficial, es importante recalcar en que esta medida ha sido tomada de esta manera en otras ocasiones. Sin embargo, el caso sería diferente para las instituciones privadas, cuyo día libre dependerá de sus autoridades. El año escolar en el Perú, según el calendario del Ministerio de Educación, se cerrará el día 20 de diciembre.

🇵🇪 Bicentenario de la batalla de Ayacucho. 🇵🇪

Hace 200 años, en Ayacucho, sellamos la independencia del Perú y América. Una victoria que marcó el fin del dominio español y nos dio libertad. ¡Celebremos nuestro legado! #AyacuchoBicentenario #BicentenarioPerú2024 🇵🇪 pic.twitter.com/0aOkoCinMO — Ministerio de Educación (@MineduPeru) December 3, 2024

¿Qué días feriados y no laborables habrá en diciembre?

Viernes 6 de diciembre: Día no laborable.

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho .

Lunes 23 de diciembre: Día no laborable.

Martes 24 de diciembre: Día no laborable.

Miércoles 25 de diciembre: Navidad.

Lunes 30 de diciembre: Día no laborable.

Martes 31 de diciembre: Día no laborable.

¿Cuál es la diferencia entre día laborable y feriado?

Feriado:

Este es suele ser un día festivo en la Nación. Por tanto, los trabajadores de los sectores tanto públicos como privado pueden dejar de laborar. Así como también los estudiantes no tienen clases. En caso un trabajador ejerce sus labores este día, deberá ser retribuido con el triple de su remuneración.

Día no laborable:

Este es decretado por el Gobierno y va dirigido especialmente al sector público. En el caso de los trabajadores del sector privado, estos deciden sí otorgan el día libre a sus trabajadores. Sin embargo, a diferencia del feriado, ello no implica que requieran un pago extra.

De este modo se pudo conocer si es que el día 6 de diciembre habrá clases para los alumnos a nivel nacional. Ello en el marco de la declaratoria de día no laborable para el sector público.