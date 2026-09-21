Cronograma de PAGOS de sueldos y pensiones en octubre vía Banco de la Nación: estas son las FECHAS clave

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce las fechas clave que permitirá cobrar sueldos y pensiones a trabajadores del sector público, de acuerdo al cronograma oficial para octubre del 2026 vía Banco de la Nación, de acuerdo a la normativa vigente en Perú. ¿Te tocará solicitar tu dinero ya?

Cronograma de pagos para trabajadores del sector público

El pago de sueldos y pensiones de octubre de 2026 ya cuenta con fechas establecidas para los trabajadores y pensionistas del sector público. El cronograma oficial fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y permite conocer los días en que se realizarán los abonos correspondientes a remuneraciones, mediante la Resolución Viceministerial N° 0005-2025-EF/11.01, publicada en el diario oficial El Peruano.

El desembolso de las remuneraciones y las pensiones del sector público, comprendidos en el Decreto Ley N° 20530 en el mes de octubre, se realizarán mediante el depósito del Banco de la Nación y de manera escalonada para evitar aglomeraciones o contratiempos al momento de solicitar el dinero.

Fechas de pagos de pensiones Ley N° 20530

De acuerdo al cronograma de pagos anual mensualizado de pensiones (Decreto Ley N° 20530) para el Año Fiscal 2026, a cargo de las unidades ejecutoras de los pliegos del gobierno nacional y gobiernos regionales, las fechas en que se realizarán los pagos serán los siguientes:

Miércoles 14 de octubre: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas.

Educación (incluye universidades), (PCM), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, Jueves 15 de octubre: Interior, Defensoría del Pueblo , Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda y Relaciones Exteriores.

, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda y Relaciones Exteriores. Viernes 16 de octubre: Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo y Reniec.

Lunes 19 de octubre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, JNE y Tribunal Constitucional.

Pago de remuneraciones a la administración pública

Martes 20 de octubre: Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas.

Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas. Miércoles 21 de octubre: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. Jueves 22 de octubre: Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables , Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Reniec.

Ministerio de Salud, , Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Reniec. Viernes 23 de octubre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

En conclusión, de acuerdo a la normativa vigente, se dio a conocer las fechas claves del cronograma de pagos de sueldos y pensiones en octubre del 2026, que se realizará mediante las agencias del Banco de la Nación.