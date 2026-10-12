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Pago de pensiones ONP a domicilio inicia el 15 de octubre: revisa el cronograma oficial

Más de 10 mil pensionistas de la ONP se verán beneficiados con el pago a domicilio que inicia el 15 de octubre. Conoce todos los detalles del cronograma oficial del desembolso de pensiones.

Pago ONP a domicilio.
Pago ONP a domicilio. (Gob.pe)

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/10/2026

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La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará el 15 de octubre el pago de pensiones a más de 3 mil pensionistas. Conoce todos los detalles del cronograma oficial, con la lista de distritos donde se realizará la entrega del dinero.

Cronograma de pagos ONP a domicilio en Lima y Callao

Miles de pensionistas están a la expectativa sobre las fechas autorizadas para recibir sus pensiones en sus hogares. En ese marco, la ONP, a través de sus redes sociales, vienen informando cada detalle de este proceso, que según señalan empezará este jueves 15 y finalizará el sábado 24 de octubre del 2026, 

Según infirmó la entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las visitas se desarrollarán según el cronograma establecido por zonas de Lima Metropolitana, con la finalidad de brindar una atención ordenada y segura. Las fechas serán escalonadas y están previstas de la siguiente manera:

  • Del 15 al 17 de octubre en Lima Norte: Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.
  • Del 18 al 19 de octubre en Lima Sur: Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.
  • Del 20 al 22 de octubre en Lima Centro: Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

Para aquellos pensionistas que no fueron ubicados durante esas primeras fechas, tendrán una oportunidad más para recibir su pensión en su domicilio. Según la ONP recibirán una segunda visita el 23 y 24 de octubre.

Cronograma de pagos ONP en octubre 2026.
Cronograma de pagos ONP en octubre 2026.

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Pago ONP a domicilio en regiones: ¿cuáles son?

Asimismo, la ONP detalla que las visitas también se realizarán en diversas regiones del país, beneficiando a más de 3 mil pensionistas, entre ellos, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Entre las regiones con mayor número de pensionistas con pago a domicilio se encuentran Piura (569 casos), La Libertad (564), Arequipa (560), Áncash (381), Ica (371), Junín (352), Lambayeque (311).

Recuerda que este servicio es gratuito y está destinado especialmente a pensionistas que presentan dificultades para movilizarse o problemas de salud. La entrega se realiza mediante el sistema coordinado entre la ONP y el Banco de la Nación

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En ese sentido, los pensionistas de la ONP que reciben su dinero mediante la modalidad de pago a domicilio deberán estar atentos al cronograma oficial, que se inicia el 15 de octubre y se extenderá hasta el 24 de octubre de 2026. Este servicio permite cobrar la pensión sin salir de casa y facilita el acceso al beneficio a quienes tienen dificultades para movilizarse.

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