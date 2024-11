David Mujica respalda protestas por inseguridad durante APEC 2024: "El mundo entero debe escuchar"

01/11/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista exclusiva con Exitosa, el representante del gremio de transportistas, David Mujica, justificó las protestas convocadas durante la cumbre APEC, puesto que el Estado ha fallado con garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Apoya protestas tras inseguridad ciudadana

Durante el diálogo con el programa 'Informamos y Opinamos', Mujica se pronunció tras el anuncio de un paro convocado por el sector de transportistas durante las fechas 13, 14 y 15 de noviembre durante la cumbre del APEC para levantar su voz de protestas ante el incremento de la criminalidad, sicariato e inseguridad ciudadana en el país.

"Si es que los transportistas toman la decisión de marchar en días de APEC tendrá que ser así porque lamentablemente tienen que hacerse escuchar en todo el Perú y el mundo entero, que debe escuchar el clamor por la inseguridad. No politicemos la marcha, el paro. Hay que pedir seguridad y simplemente no podemos dejar que sigan matando peruanos, ni extorsionando", expresó en Exitosa.

En ese sentido, pidió no politizar el tema y entender que la medida se debe ante la inacción del Ejecutivo, por no poner medidas urgentes para frenar los actos delictivos y no seguir presenciando trágicas escenas que arrebatan la vida de los peruanos en distintos puntos de la capital.

Pide que el Gobierno brinde presupuesto a la PNP

Asimismo, el representante de gremios de transportistas, David Mujica, señaló que el gobierno de Dina Boluarte debería fortalecer a la Policía Nacional del Perú (PNP) con presupuesto, mejor logística y equipos tecnológicos, así como mejores estrategias de inteligencia que ayuden a combatir a las organizaciones criminales que han sembrado el terror en el país.

"Dando una partida para una implementación logística, hacer trabajo de inteligencia y a la PNP deben darle tecnología de punta, pero eso solo se hace con decisiones y presupuesto. (...) Hay que tomar el 'toro por los cachos', la solución no es tomar la justicia con mano propia", señaló.

En ese sentido, reiteró que con las marchas que se realizaron en días anteriores y la nueva que se convoca para los días de la Cumbre APEC, los gremios del sector transporte no piden nada más que seguridad, al ser víctimas de extorsiones.

Convocan paro durante días APEC

Como se recuerda, la Coordinadora Nacional de Lucha, a través del Comité de Gremios de Transportistas del Perú, confirmó que sí habrá una nueva jornada de paro nacional en el mes de noviembre.

Las fechas elegidas para esta medida de fuerza serán los días miércoles 13, jueves 14 y viernes 15, justo durante el desarrollo del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) Perú 2024, en el que participarán diversos presidentes de América y Asia.

De esta manera, el representante del gremio de transportistas, David Mujica, no dudó en respaldar la movilización tras considerar que el Estado ha fallado con garantizar la seguridad de la ciudadanía y no ha establecido medidas para combatir la criminalidad.