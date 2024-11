Estado de emergencia debe ser acompañado de toque de queda y salida de FF.AA., asegura dirigente transportista

Han pasado semanas desde que el gobierno de Dina Boluarte declaró en estado de emergencia más de una decena de distritos en Lima y Callao como respuesta a la ola de sicariato y extorsión que se vivía. Sin embargo, esta medida parece no haber conseguido los frutos esperados pues a diario se siguen reportando la pérdida de vidas a manos de delincuentes.

Por ello, Exitosa conversó con el representante del gremio de transportistas, David Mujica, para conocer sus sensaciones acerca de la situación que vive su sector. El dirigente dejó en claro que aún no se ven los resultados exigidos por diversas razones que no han sido contempladas por el Ejecutivo.

En primer lugar, el directivo del sector transportes aseguró que la población no siente el estado de emergencia debido a que dicha medida no fue acompañada de acciones complementarias las cuales serían un toque de queda y la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. A su vez, este señaló que la PNP debe implementar todo un trabajo de inteligencia para dar con el paradero de los extorsionadores y lograr su captura.

Como se recuerda, un grupo de transportistas convocó los dos últimos paros con el firme pedido de exigir la derogación de la actual ley contra el crimen organizado la cual ha sido señalada de beneficiar a los delincuentes. Sin embargo, Mujica aseguró que esta no es la solución, aunque es un paso importante para lograrlo.

"Este tema de la seguridad ciudadana no se va solucionar derogando o modificando normas, eso debe quedarle claro a toda la población. Es necesario modificar la norma, lo es, pero esa no es la solución. La solución está en que el Mininter y la PNP tienen que establecer trabajo de inteligencia que no están haciendo, segundo, tienen que haber un plan de operaciones que al parecer no existe. Tercero, tienen que dotar a la policía de logística, están abandonando a la policía", añadió.