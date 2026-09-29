Callao: chofer y dos pasajeros resultan heridos tras ataque a balazos contra combi por presunta extorsión

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una combi de transporte público fue atacada a balazos la noche del lunes en el Callao, dejando heridos al conductor y a dos pasajeros. El hecho ocurrió en la avenida La Paz y es investigado bajo la hipótesis de un presunto caso de extorsión contra la empresa encargada del servicio.

Atacan combi a balazos

El ataque ocurrió aproximadamente a las 10 de la noche, a la altura de la cuadra 17 de la avenida La Paz, frente a un grifo. En ese momento, la unidad de la empresa de transportes Etfocam, que cubre la ruta Callao-Surco, se desplazaba en sentido sur a norte con varios pasajeros a bordo.

Según los testigos, la combi se detuvo para permitir que algunos pasajeros descendieran. Fue entonces cuando un hombre que permanecía de pie en los exteriores del vehículo, aparentemente a la espera de abordar, sacó un arma de fuego y disparó en más de siete ocasiones contra la unidad.

Producto del ataque, el conductor resultó herido. Pese a las lesiones, el chofer decidió continuar la marcha para buscar ayuda y alejarse de la zona. Durante la huida, algunas personas señalaron que habría atropellado accidentalmente a uno de los pasajeros que acababa de descender de la combi.

El conductor logró llegar hasta un policlínico ubicado a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el ataque, donde fue auxiliado por los agentes. Junto a él también recibió atención otro pasajero que resultó herido durante la balacera. Posteriormente, ambos fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención médica especializada.

El pasajero que habría sido atropellado durante la fuga también fue atendido por personal médico. Hasta el momento, se conoce que los tres afectados sobrevivieron al ataque y recibieron atención tras el violento episodio registrado en una zona donde, según los testigos, este tipo de hechos no sería habitual.

🔴🔵 Callao: Chofer y pasajeros de combi resultaron heridos luego de ataque armado



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Investigación en curso

Tras lo ocurrido, agentes policiales iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del ataque e identificar al responsable. La escena generó preocupación entre los pasajeros y vecinos de la zona, mientras se busca establecer el móvil detrás de los disparos contra la unidad de transporte público.

Uno de los testigos explicó que, inicialmente, el personal de serenazgo le informó que una minivan había sido atacada a balazos. Asimismo, señaló que la principal sospecha entre los vecinos apunta a un posible caso de extorsión contra la empresa de transporte.

"El serenazgo me dijo que habían baleado a una minivan, pero se presume que es extorsión, porque por acá nunca han pasado esas cosas (...) es más, cerca de aquí hay una radio patrulla", explicó un joven.

Hasta el momento, se mantiene la hipótesis de que el ataque armado estaría relacionado con un presunto cobro de cupos. De acuerdo con esta versión, la empresa de transportes sería víctima de extorsionadores y, ante un eventual incumplimiento de sus exigencias, los criminales habrían decidido atacar la unidad para intimidar a sus trabajadores.