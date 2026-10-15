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El Agustino: asesinan a comerciante en la puerta de su negocio de comida que había inaugurado hace un mes

Un comerciante de 39 años fue asesinado a balazos frente a su negocio de comida en El Agustino. Los vecinos temen que el crimen esté relacionado con extorsión o ajuste de cuentas.

Asesinan a comerciante en la puerta de su negocio
Asesinan a comerciante en la puerta de su negocio (Exitosa)

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 15/10/2026

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Un hombre de 39 años fue asesinado a balazos en la puerta de su negocio de comida, ubicado en el distrito de El Agustino. El crimen ha generado temor entre los vecinos de la zona, quienes desconocen si el ataque estaría relacionado con un presunto caso de extorsión o un ajuste de cuentas.

Asesinado en su negocio recién inaugurado

La víctima fue identificada como Luis Alberto León Narváez, quien hace apenas un mes había inaugurado su negocio de venta de menús en la cuadra uno de la calle Incahuasi, a la altura de la base del Escuadrón Verde. El hombre también alquilaba un cuarto en el mismo inmueble, donde vivía junto a su familia.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, el ataque ocurrió durante la madrugada, cuando Luis Alberto ingresaba al inmueble. En ese momento, un hombre y una mujer que se desplazaban a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon hasta en tres oportunidades. Luego, ambos huyeron con rumbo desconocido, mientras la víctima quedó gravemente herida en la vía pública.

Una vecina relató que los disparos despertaron a los residentes, quienes se acercaron a sus ventanas para averiguar lo sucedido. "Escuchamos ahorita y escuchamos tres disparos. Al acercarnos por la ventana, vimos al vecino tirado en el piso, había sangre y sus familiares salieron despavoridos aparentemente", manifestó.

Vecinos temen por sus vidas

La testigo también señaló que, antes del crimen, habían escuchado pasar una motocicleta por la zona en varias oportunidades. Esta situación despertó las sospechas de los residentes, quienes temen que el comerciante haya sido víctima de amenazas.

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"Anterior, a eso habíamos escuchado que pasó una moto lineal como tres veces, podría ser que lo habían estado extorsionando o esperando, recién ha aperturado su negocio, y los vecinos se han armado por lo que ha pasado", agregó.

Tras el atentado, los familiares auxiliaron al hombre y lo trasladaron en una camioneta hasta el hospital Hipólito Unanue. Sin embargo, los médicos únicamente pudieron confirmar su fallecimiento. Mientras tanto, agentes de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del asesinato y determinar el móvil del ataque.

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En la escena, los peritos de Criminalística encontraron tres casquillos de bala y dos orificios de proyectil en el portón del negocio, ubicado en el primer piso de un edificio de cuatro niveles. Además, las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos serán fundamentales para identificar a los responsables y reconstruir su ruta de escape.

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