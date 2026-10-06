Detonan explosivo y dejan arreglo fúnebre en vivienda del Callao: familia denuncia amenazas contra uno de sus integrantes

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo hecho de intimidación alarmó a una familia en el Callao. Sujetos detonaron un artefacto explosivo frente a una vivienda y dejaron un arreglo fúnebre como mensaje de amenaza. Los familiares señalaron que uno de sus integrantes, quien actualmente se encuentra preso en Piedras Gordas, sería el destinatario de estas intimidaciones.

Detonan explosivo en el frontis de vivienda en el Callao

De acuerdo al testimonio de la hermana del recluso el suceso se registró alrededor de la 1:00 a.m. cuando dos hombres a bordo de una motocicleta de color negro se desplazaron en el cruce del jirón Piura con la avenida 28 de julio y dejaron el arreglo floral en un predio perteneciente a las víctimas.

Posteriormente, los tipos caminaron a un segundo inmueble ubicado en la misma zona donde detonan el explosivo ocasionando severos daños materiales. Una de las personas afectadas reveló haberse sentido preocupada debido al fuerte sonido ocasionado y porque sus hijos que se encontraban en el hogar no podían ser rescatados en un principio.

"No es la primera vez que nosotros recibimos estas cosas. Mi hermano está sentenciado a 12 años le falta poco para salir", expresó la integrante de la familia que se vio perjudicada por este acontecimiento.

Familiar estaría abusando de internos de Piedras Gordas

Además, nuestro medio dialogó con la madre del hombre que se encuentra en prisión y que se ha sido identificado como Josimar Arón Morales Morales. La señora detalló que estos actos amenazantes se habría suscitado debido a que su hijo estaría abusando presuntamente de los internos del centro penitenciario Piedras Gordas.

"Lo que he leído en el papel es para mi hijo en venganza a su hermana. Yo no sé qué está haciendo mi hijo en el penal, pero ahí como dice el papel está cometiendo indisciplina, está abusando de los internos", manifestó.

En ese sentido, la mujer señaló que este tipo de situaciones están afectando su salud y que prefiere que ella sea la víctima antes que sus hijos. En tanto, en el lugar ya se encuentra personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes han procedido a cercar todo el perímetro para iniciar con las primeras diligencias.

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