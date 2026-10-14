Golpe al hampa en La Libertad: cae joven de 19 años hallado con explosivos y stickers extorsivos

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La delincuencia no da tregua en el norte del país, pero la respuesta de las fuerzas del orden continúa marcando la pauta en la lucha contra la criminalidad organizada. Durante un operativo de inteligencia ejecutado por agentes del Escuadrón Verde y el Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú, se logró la captura de Jordan Robles, un joven de 19 años presuntamente implicado en redes de cobro de cupos.

La intervención se desarrolló en la región La Libertad bajo las directivas de la Región Policial liderada por el general PNP Eric Waldir Ángeles Puente, en el marco de las estrategias para frenar la ola de violencia que atemoriza a los ciudadanos y pequeños empresarios locales.

Joven tenía explosivos en su poder

Durante el registro personal, los efectivos policiales hallaron en poder del intervenido dos cartuchos de dinamita listos para su uso y cinco calcomanías extorsivas. Como se sabe, este tipo de identificadores adhesivos es utilizado por las bandas criminales para marcar las fachadas de los negocios o las unidades de transporte que ya pagan "cuotas de protección".

Ello funciona así como un distintivo para evitar ataques de facciones rivales o como amenaza explícita. Robles viene siendo investigado por el presunto delito de tenencia ilegal de material explosivo y municiones, mientras las diligencias prosiguen para rastrear el origen del cargamento y determinar a qué organización criminal abastecía.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un joven de 19 años, identificado como Jordan Robles, fue detenido en Trujillo por agentes del Escuadrón Verde y el Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP). El intervenido portaba dos cartuchos de dinamita y cinco stickers extorsivos.... pic.twitter.com/JpQl0Wbwv8 — Exitosa Noticias (@exitosape) October 14, 2026

Siete meses de prisión preventiva para otro presunto extorsionador de 18 años

Este operativo se suma a otro contundente avance en el ámbito judicial dentro de la misma provincia. En el distrito de La Esperanza, el Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra Linder Stalin Reyes Saldaña, un joven de tan solo 18 años de edad acusado de estar involucrado en graves actos de extorsión contra un comerciante de la zona.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, Reyes Saldaña habría estado exigiendo el pago de sumas de dinero bajo la amenaza de atentar contra la integridad de la víctima y la de su familia.

La medida coercitiva fue obtenida tras la sustentación del Ministerio Público, que presentó elementos de convicción suficientes que vinculan al imputado con el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión. El magistrado a cargo evaluó el peligro de fuga y la gravedad de la pena, ordenando su inmediato internamiento en el establecimiento penitenciario de El Milagro.

La recurrencia de jóvenes apenas mayores de edad en este tipo de delitos evidencia una preocupante tendencia de cooptación por parte de mafias locales en los distritos más vulnerables de Trujillo y pone en agenda la urgente tarea de fortalecer las labores de inteligencia para desarticular las cúpulas criminales que reclutan a las nuevas generaciones para sembrar el terror.