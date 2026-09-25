Amenazan a candidato regional de Junín dejando paquete con restos de perro y mensaje intimidatorio en su vivienda

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La esfera política peruana en la mira de los actos delictivos. El candidato al Gobierno Regional de Junín, Arnoldo Mallma, denunció haber recibido un paquete con restos de un perro y un mensaje intimidatorio en el exterior de su vivienda.

Amenanzan a candidato regional de Junín

En el sector de San Carlos, en Huancayo, en horas de la madrugada han dejado un paquete con un mensaje que contenía una amenaza contra el citado candidato. Dentro de este bolso se hallaba la cabeza de un can y un texto intimidatorio.

De acuerdo a lo recopilado por nuestro medio, el escrito señalaba: "A la próxima vez será uno de tus perros, sanazo". Este hecho se produjo a pocos minutos de llevarse a cabo un debate en el que va a participar el Arnoldo Mallma.

El candidato al GORE Junín brindó declaraciones a los medios de comunicación en donde expresó su lamento por lo ocurrido y sostuvo que tras ello el bienestar de sus seres queridos es su prioridad.

"Voy a verlo, mejor llamo a la Policía, a veces no nos podemos aventurar. Yo lamento mucho ello, ahorta en este momento, por favor, mi prioridad es mi familia, espero su comprensión, mis hijos están un poco asustados es natural mi esposa también, yo les agradezco por su tiempo", manifestó.

Candidato al Gobierno Regional de Junín condena el hecho

En ese sentido, al ser consultado sobre qué mensaje tenía para sus contrincantes políticos, la víctima atinó a señalar que "sea una fiesta democrática", que la población elija, que "no vayamos a este tipo de bajezas" y "menos algo que ya hemos vivido antes: pérdidas humanas".

"Toda campaña está bien, proselitismo, los bombos, las arengas, los puyazos,, lo que venga, pero menos muerte y menos este tipo de amenazas", manifestó Arnoldo Mallma.

El candidato se encuentra acompañado de sus familiares dentro de su domicilio. Por su parte, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuntran afuera lekvando a cabo las diligencias correspondientes de acuerdo a lo establecido en la ley.

En conclusión, en el sector San Carlos, en Huancayo, el candidato al Gobierno Regional de Junín , Arnoldo Mallma, recibió un paquete en el exterior de su vivienda. Este contenía la cabeza de un perro y estaba acompañado por un mensaje intimidatorio. Estos ocurrió previo a que el candidato regional participe de un debate junto a sus contricantes.