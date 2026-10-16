Papa León XIV reflexiona sobre el hambre en el mundo: "Se debe en gran parte a una falta de voluntad política"

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Mientras permanece internado en el hospital Gemelli de Roma, recuperándose de la extirpación de su lóbulo inferior del pulmón derecho, el Vaticano presentó una reflexión que realizó el papa León XIV sobre la la necesidad de atender el hambre a nivel global, en la que denunció una falta de voluntad política frente a este problema.

León XIV envía mensaje sobre el hambre en el mundo

Con motivo de la Jornada Mundial de la Alimentación, el sumo pontífice reclamó la construcción de un nuevo orden alimentario mundial que garantice el acceso a los alimentos, proteja los recursos naturales y coloque la dignidad humana por encima de los intereses económicos.

Dicha solicitud la realizó mediante un mensaje dirigido al director general de la FAO, Qu Dongyu, y que está fechado el 12 de octubre, un día antes de que sea intervenido quirúrgicamente.

En el texto el Santo Padre afirmó que el hambre no puede ser considerada como una consecuencia inevitable de las condiciones geográficas ni una simple estadística. También reflexionó sobre la necesidad de atender el hambre a nivel global y que denunció que ello se debe en gran medida a una voluntad de carácter políticco.

"El hambre no puede considerarse una anomalía estadística, pues se debe en gran parte a una falta de voluntad política y de caridad colectiva", manifestó el máximo representante de la Iglesia católica en el mundo.

De igual manera, señaló que resulta inadmisible que, en un contexto de avances tecnológicos sin precedentes, millones de personas continúen enfrentando dificultades para acceder a los recursos básicos. "Resulta intolerable que el pan sea considerado un privilegio y el agua una mercancía en disputa", manifestó.

Además, recordó que el acceso regular a una alimentación segura, adecuada y suficiente es "un derecho fundamental" y que garantizarlo representa una "olbigación de justicia" para los gobiernos y organismos internacionales. Y pidió revisar el funcionamiento de los sistemas de producción y distribución de alimentos.

Pidió que los alimentos no se usen como armas de guerra

De otro lado, el mensaje de Robert Prevost también incluyó su postura respecto al uso de los alimentos como instrumentos de presión económica, política o militar.

"El pan no debería ser ni un instrumento de presión geopolítica ni un activo financiero volátil. Tampoco debe utilizarse jamás como arma de guerra", expresó el papa León XIV.

En un mensaje, fechado el 12 de octubre, un día antes de somterse a una operación, el papa León XIV denunció la falta de voluntad política para combatir el hambre en el mundo. Además, el Santo Padre afirmó que el hambre no puede ser considerada como una consecuencia inevitable de las condiciones geográficas ni una simple estadística.