El papa León XIV y Chris Pratt presentan un documental sobre la tumba del apóstol San Pedro en el Vaticano

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El actor estadounidense Chris Pratt y el papa León XIV aparecerán en el documental Pétros Ení: Discovering the Origins. Esta producción audiovisual ofrece un recorrido detallado por la tumba del apóstol San Pedro, ubicada en las profundidades de la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

Cabe mencionar que la obra cinematográfica se presenta este viernes en el Festival de Cine de Roma. Ante ello, este lanzamiento cobra relevancia porque coincide con las celebraciones por el 400 aniversario de la consagración del recinto religioso, cuya fecha oficial es el 18 de noviembre.

Participación de Chris Pratt y el papa León XIV

El actor de las franquicias Guardianes de la Galaxia y Jurassic World guía a los espectadores por las instalaciones subterráneas para explorar la historia del lugar. Las escenas finales cuentan con la presencia del sumo pontífice, quien reflexiona sobre el significado de la tumba.

"Fue un honor increíble colaborar con el papa León y el Vaticano en este proyecto. La historia de San Pedro es fundamental para la fe cristiana y estoy profundamente agradecido por la confianza y el acceso que me brindaron para llevar su legado a la pantalla", dijo Chris Pratt.

No obstante, la producción también reúne el talento de la directora española Paula Ortiz y del guionista Andrea Tornielli. El título proviene de una inscripción en griego que significa Pedro está aquí, hallada en el perímetro de la sepultura.

Las empresas AF Films, liderada por Frank Ariza y Manu Vega, Vatican Media y La Fabbrica di San Pietro trabajaron conjuntamente para materializar este trabajo audiovisual que muestra los cimientos de la primera gran basílica construida durante el gobierno del emperador Constantino.

Estreno en cines previsto para febrero de 2027

La distribución en salas de cine a nivel internacional de la obra está planificada para el mes de febrero de 2027, luego de su paso por el evento cinematográfico en Italia.

El estreno formal ocurrirá durante las primeras semanas de la Cuaresma. Este periodo representa una fase de preparación espiritual dentro del calendario cristiano para la celebración de la Pascua.

Finalmente, el público podrá observar imágenes poco conocidas sobre los orígenes de la devoción cristiana en uno de los espacios de mayor relevancia religiosa para los primeros creyentes.