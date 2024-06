Dina Boluarte: Detención de mujer por protestar contra la presidenta es inconstitucional, afirman abogados

Abogados de Lima Sur llegaron hasta la comisaría de José Gálvez para intentar liberar a la mujer que fue detenida por protestar contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). Según indicaron, es dicha acción es inconstitucional.

En declaraciones exclusivas a Exitosa, el abogado peruano, Víctor Ríos Castro, señaló que la mujer detenida e identificada como Jenny Surichaqui, solo buscó expresarse ante la falta de apoyo al comedor popular de su sector.

Asimismo, precisó que la Constitución garantiza el derecho a expresión de la mujer, quien en ningún momento habría optado por agredir a la presidenta de la República.

"La Constitución garantiza el derecho de expresión y eso tiene que hoy ejecutarse. (¿A ella no le correspondería estar detenida?) No le corresponde, constitucionalmente no le corresponde. Si la señora hubiera tirado una piedra o hecho algún daño físico, pero no lo ha hecho. Solo habló y eso nos garantiza", agregó.