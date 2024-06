Línea 2 del Metro: Alcalde de Lima y ministro de Transportes acuerdan construcción de Estación Central

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, acordó con el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, para proceder en la construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima, obras que el municipio había retrasado por la interrupción del tránsito que generaría.

Mediante una conferencia de prensa, la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se pronunciaron a favor de la construcción de la denominada estación 13.

El primer acuerdo es no cerrar la avenida Garcilaso de la Vega ni el óvalo Grau, en el Centro de Lima. Al respecto de este tema, el representante edil de Lima se refirió que las obras continuarán su rumbo puesto que "ya se encuentran con la soga en el cuello".

"En otros lugares no se hace una interrupción de una avenida tan importante. Todos los métodos modernos son de caverna, subterráneo. Pero como ya estamos con la soga en el cuello, no queda otra mas que pedirle (a la concesionaria) que no cierren Garcilaso de la Vega", declaró el alcalde.