Alexandra Hörler SORPRENDE tras anunciar su EMBARAZO en televisión: "Voy a ser mamá a los 41"

24/06/2025

Durante la última emisión del programa 'Paren Todo' transmitido por Panamericana Tv, Alexandra Hörler protagonizó un momento profundamente emotivo al anunciar en vivo que está esperando su primer hijo.

¿Cómo vivió los primeros meses en silencio?

La revelación sorprendió al público y a sus compañeros de set, pues la periodista, de 40 años, había mantenido su embarazo en total reserva durante los primeros meses.

"Lo sabe mi familia, pero ha sido bastante complicado guardarlo todo este tiempo. Han sido meses durísimos, pero es la noticia más maravillosa que me pudo llegar. Yo ya lo había descartado... pensé que ya no", dijo entre lágrimas, con la voz entrecortada y visiblemente emocionada.

La también conductora de noticias detalló que no recurrió a ningún tratamiento hormonal ni congeló óvulos. "La ginecóloga ya me había desahuciado", confesó con honestidad, dejando entrever lo inesperado y milagroso que ha sido este proceso para ella y su esposo.

En un informe posterior, la periodista compartió imágenes de la ecografía y reveló que su bebé ya tiene cuatro meses de gestación. También mostró cómo vive estos días con ilusión, observando regalos para su futuro hijo y enfrentando con valentía sus temores.

"Me da miedo, yo no me imaginaba que iba a ser mamá. Nunca he cargado a un bebé. Todo lo voy a aprender con mi hijito", dijo con una sonrisa.

¿Por qué Alexandra pensó que nunca sería madre?

Hörler recordó que durante muchos años no se vio cumpliendo el rol de madre. Incluso después de casarse, seguía firme en su decisión de no tener hijos. "Yo había dicho: 'Bueno, voy a adoptar otro gato', y entonces apareció esta noticia", relató con ternura. La periodista reveló que, tras aceptar que probablemente no se convertiría en mamá, llegó la noticia de su embarazo como un regalo inesperado.

"Cuando ya habíamos hecho las paces con la idea de que tal vez este sueño no se daría, llegó la noticia que nos cambió para siempre", escribió también en su cuenta de Instagram, junto a un video especial donde comparte la noticia con sus seguidores.

El lunes 24 de junio, el conductor Kurt Villavicencio ('Metiche') había deslizado en su programa Todo se filtra que una presentadora de Panamericana Televisión estaba embarazada. Aunque no reveló nombres, el rumor comenzó a tomar fuerza en redes sociales hasta que finalmente Alexandra decidió hacerlo público.

"Hoy mi corazón late por dos... pero también sueña por dos, pero también sueña por dos", escribió la periodista. Su historia, cargada de esperanza y emociones, se ha convertido en un mensaje inspirador para muchas mujeres que aún sueñan con la maternidad.